دستور نتانیاهو برای توقف بررسی طرح الحاق کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روسیا الیوم، اویر کاتز رئیس ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم دستور داده طرح‌های مربوط به الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی تا اطلاع ثانوی ارائه نشوند.

وی افزود که این اقدام بعد از آن صورت گرفت که تعدادی از اعضای ائتلاف، به نفع لایحه قانون الحاق کرانه باختری در پارلمان رژیم صهیونیستی رأی دادند.

لازم به ذکر است که این حرکت باعث به راه افتادن انتقادات گسترده شد به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در گفتگو با مجله تایم به رژیم صهیونیستی در این خصوص هشدار داد و گفت که ممکن است تل آویو حمایت‌های کامل واشنگتن را از دست بدهد.

ونس معاون ترامپ نیز این اقدام را احمقانه خواند.