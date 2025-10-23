  1. بین الملل
وزیر خارجه آمریکا وارد اراضی اشغالی شد

بعد از سفر تنی چند از شخصیت‌ها و مسئولان آمریکایی به اراضی اشغالی اینک وزیر خارجه این کشور وارد منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دقایقی قبل وارد اراضی اشغالی شد. قرار است سفر روبیو به این منطقه تا ۲۵ اکتبر ادامه داشته باشد.

این سفر روبیو در راستای اجرای طرح رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در غزه صورت می‌گیرد.

پیش از وی نیز جرد کوشنر داماد ترامپ، استیو ویتکاف فرستاده وی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی سفر کرده بودند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز خطاب به سران رژیم صهیونیستی درباره تبعات الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی هشدار داد.

