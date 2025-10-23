  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

واکنش حماس به مواضع ترامپ در مخالفت با الحاق کرانه باختری به اسرائیل

سخنگوی جنبش حماس گفت که این جنبش مواضع ترامپ در مخالفت با الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را سازنده می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس در غزه در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که این جنبش بار دیگر بر پایبندی خود به مفاد آتش‌بس تاکید می‌کند.

وی افزود: ما از اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص مخالفت با الحاق کرانه باختری قدردانی می‌کنیم و معتقدیم که این اظهارات سازنده بوده و به نفع توافق آتش‌بس است.

سخنگوی جنبش حماس در ادامه گفت: ما مشتاق اجماع ملی فلسطینیان برای حل همه مسائل باقی مانده مربوط به شکل حکومت در غزه پس از جنگ هستیم.

وی افزود: ما از اسرائیل می‌خواهیم که به تعهدات خود عمل کرده و تجاوز و محاصره را لغو کند و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را به غزه بدهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفته بود که اسرائیل در صورت الحاق کرانه باختری (به اراضی اشغالی) تمام حمایت‌های آمریکا را از دست خواهد داد.

