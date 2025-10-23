به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله تایم این کشور گفت: الحاق کرانه باختری هرگز رخ نخواهد داد چرا که من به کشورهای عربی قول دادهام این اتفاق نمیافتد.
وی افزود: اسرائیل در صورت الحاق کرانه باختری (به اراضی اشغالی) تمام حمایتهای آمریکا را از دست خواهد داد.
ترامپ بیان کرد: نتانیاهو قصد داشت به این جنگ ادامه دهد و ممکن بود چند سال به طول انجامد اما من آن را متوقف کردم. نتانیاهو با حمله به قطر مرتکب اشتباه تاکتیکی فاحشی شد.
رئیس جمهور آمریکا در خصوص احتمال آزادی مروان البرغوثی اسیر مطرح فلسطینی گفت: در خصوص احتمال آزادی وی برای رهبری غزه بعد از جنگ، تصمیم میگیرم.
وی با تکرار ادعاهایش درباره ایران نیز مجدداً مدعی شد که تهدید هستهای را از بین برده و اکنون خاورمیانهای متفاوت وجود دارد!
ترامپ ادعا کرد: اگر حماس خلع سلاح نشود مداخله خواهیم کرد اما این جنبش با این مسأله موافقت کرده است! جنگ در غزه تمام شده و نتانیاهو باید توافق را بپذیرد.
ترامپ ادامه داد: من محمود عباس را دوست دارم اما احتمالاً او شخص مناسب برای اداره غزه بعد از جنگ نخواهد بود. وی مدعی شد که عربستان سعودی تا قبل از پایان سال جاری به توافقنامههای عادی سازی روابط خواهد پیوست.
ترامپ گفت: به نتانیاهو گفتم که نمیتواند با جهان بجنگد. او میتواند وارد جنگهای فردی شود اما جهان علیه او است. نتانیاهو مجبور بود دست از این کار بردارد چرا که در غیر این صورت جهان او را متوقف میکرد. اسرائیل به شدت در حال از دست دادن جایگاه خود بود.
نظر شما