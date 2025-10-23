  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

عراقچی: بی‌اثرسازی و خنتی‌سازی تحریم‌ها را دنبال می‌کنیم

مشهد- وزیر امور خارجه گفت: بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها را به جد دنبال می کنیم.

