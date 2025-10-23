https://mehrnews.com/x39pgC ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰ کد خبر 6632179 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰ عراقچی: بیاثرسازی و خنتیسازی تحریمها را دنبال میکنیم مشهد- وزیر امور خارجه گفت: بیاثرسازی و خنثیسازی تحریمها را به جد دنبال می کنیم. دریافت 22 MB کد خبر 6632179 کپی شد مطالب مرتبط قیافه: شرق ایران دروازه طلایی پیوند اقتصاد ملی با آسیای میانه است مظفری: دیپلماسی فعالتر استانها نیازمند توجه جدی وزارت خارجه است عراقچی: تقویت روابط با همسایگان اولویت اصلی دیپلماسی استانی است آیین اختتامیه دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی در مشهد عراقچی: هنوز از ظرفیتهای داخلی کشور به اندازه کافی استفاده نکردهایم عراقچی: وزارت خارجه در معرض مطالبه گری قرار گرفته است برچسبها مشهد وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی نشست دیپلماسی استانی
