به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی عصر پنجشنبه در اختتامیه دومین همایش دیپلماسی استانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما باید از ظرفیتهای موجود در استانهای کشور و کشورهای همسایه بهرهبرداری بیشتری داشته باشیم. دیپلماسی استانی باید بهعنوان یک ابزار مؤثر در اتصال این ظرفیتها و تسهیل فرآیندهای تجاری و اقتصادی عمل کند.
وزیر امور خارجه کشور گفت: با نقاط ضعف ما تنها در تحریمها و فشارهای خارجی نیست. اگرچه این فشارها هزینههای خاص خود را دارند، اما نکته اصلی این است که ما هنوز از ظرفیتهای داخلی کشور به اندازه کافی استفاده نکردهایم.
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در میزگردهای چهارگانه این همایش در حوزههای مختلف مانند تجارت، گردشگری و حملونقل، تصریح کرد: سفرای ایران در کشورهای همسایه به همراه استانداران و مقامات سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در این میزگردها شرکت داشتند و جمعبندیها و توصیههای مهمی به دولت، وزارت امور خارجه و استانداریها ارائه شد که بهزودی در قالب دستورالعملهایی برای سفارتخانهها و استانداریها اجرایی خواهد شد.
عراقچی همچنین افزود: این نشستها بر این نکته تأکید کردند که اگر قادر به استفاده کامل از ظرفیتهای داخلی باشیم، میتوانیم در برابر تحریمها و محدودیتهای خارجی ایستادگی کرده و از آنها شکایت نکنیم. یکی از اولویتهای اساسی این همایش، روانسازی قوانین و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است که میتواند به گسترش تجارت، افزایش ارزآوری و اشتغالزایی در کشور کمک کند.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: وزارت خارجه در راستای بیاثرسازی تحریمها اقدام خواهد کرد اما دیپلماسی استانی و این همایش گامی مهم در جهت بیاثر سازی تحریمها و خنثی کردن اثرات آنها بود و اطمینان دارم که آثار و برکات این اجلاس در آینده نزدیک بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود.
