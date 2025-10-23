به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با وزیر امور خارجه اظهار کرد: وزارت امور خارجه در مباحث اختیاری، فرابخشی عمل می‌کند و باید مصوبات و اقدامات دیپلماسی استان‌ها را در کمیسیون‌های مختلف با دقت بیشتری بررسی کند.

استاندار خراسان رضوی افزود: اختیارات استانداران در دولت چهاردهم افزایش یافته و امیدواریم بتوانیم با این ظرفیت، دیپلماسی استانی را فعال‌تر کنیم.

وی درباره ارتباط با کشور ترکمنستان نیز بیان کرد: متأسفانه این کشور همسایه فضا را بسته و سیاست‌های آن دارای فراز و فرودهای زیادی در تعامل با همسایگان است.

در این دیدار، استاندار خراسان شمالی نیز حضور داشت.