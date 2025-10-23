https://mehrnews.com/x39pfc ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲ کد خبر 6632110 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲ عراقچی: وزارت خارجه در معرض مطالبه گری قرار گرفته است مشهد- وزیر امور خارجه گفت: وزارت خارجه در معرض مطالبه گری توسط نهادهای مختلف و بخش خصوصی قرار گرفته است. دریافت 130 MB کد خبر 6632110 کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: دیپلماسی استانی به یک اصل مهم در روابط تبدیل شده است عراقچی: هنوز از ظرفیتهای داخلی کشور به اندازه کافی استفاده نکردهایم جلال زاده: دیپلماسی استانی بازوی اجرایی سیاست خارجی کشور است عراقچی: قدرت نرم کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی و طولانی ایران دارد قیافه: شرق ایران دروازه طلایی پیوند اقتصاد ملی با آسیای میانه است نشست وزیر امور خارجه با اعضای اتاق اندیشهورزی خراسان رضوی برگزار شد عراقچی در چایخانه حرم مطهر رضوی حضور یافت عراقچی: بیاثرسازی و خنتیسازی تحریمها را دنبال میکنیم برچسبها وزارت خارجه سید عباس عراقچی مشهد نشست دیپلماسی استانی
