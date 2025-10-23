  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

عراقچی: وزارت خارجه در معرض مطالبه گری قرار گرفته است

عراقچی: وزارت خارجه در معرض مطالبه گری قرار گرفته است

مشهد- وزیر امور خارجه گفت: وزارت خارجه در معرض مطالبه گری توسط نهادهای مختلف و بخش خصوصی قرار گرفته است.

دریافت 130 MB
کد خبر 6632110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها