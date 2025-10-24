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۲ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۱

عراقچی: تقویت روابط با همسایگان اولویت اصلی دیپلماسی استانی است

عراقچی: تقویت روابط با همسایگان اولویت اصلی دیپلماسی استانی است

وزیر امور خارجه کشورمان بر اولویت سیاست خارجی کشور در تقویت روابط با همسایگان و نقش استان‌ها در معرفی توانمندی‌های ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در خصوص مراسم افتتاحیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در اینستاگرام نوشت: در مراسم افتتاح دومین اجلاس دیپلماسی استانی در مشهد مقدس که با حضور فعال دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلام انجام گرفت، بر اولویت تقویت روابط با همسایگان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی کشورمان تأکید کردم.

وی افزود: مرزهای فعال با تردد کالا و مسافر، به مرزهای صلح با امنیت پایدار تبدیل می‌شوند. استان‌ها با تنوع فرهنگی و اقتصادی، نقش کلیدی در معرفی توانمندی‌های ایران عزیز به جهان دارند.

گفتنی است؛ دومین نشست دیپلماسی استانی روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در مشهد با حضور ۱۲ سفیر جمهوری اسلامی ایران، استانداران خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، معاونان وزارت امور خارجه و مسئولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی آغاز به کار کرد.

کد مطلب 6632401
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • علی IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
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      لعنت بر گر وسی جنایتکار و صهیونیست

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