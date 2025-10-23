قیافه: شرق ایران دروازه طلایی پیوند اقتصاد ملی با آسیای میانه است

به گزارش خبرنگار مهر، قدیر قیافه عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: شرق ایران در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند از حاشیه به کانون پیوند اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شود. در مجاورت افغانستان، پاکستان و ترکمنستان، دروازه‌ای قرار دارد که اگر با نگاه توسعه‌گرا به آن نگریسته شود، می‌تواند به ریل تازه‌ای برای رشد اقتصادی کشور بدل شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تولید ناخالص داخلی در این پهنه جغرافیایی نزدیک به هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما در طی سال‌های اخیر از این ظرفیت عظیم نه در جهت منافع اقتصادی و نه در جهت امنیت ملی بهره کافی نبرده‌ایم. این ضعف هم در تصمیمات دولت و هم در رویکرد بخش خصوصی وجود داشته و اکنون زمان اصلاح آن فرارسیده است.

وی در تبیین اقدامات بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی ایران مصوب کرده است تا آژانس سرمایه‌گذاری، توسعه و تسهیل تجارت ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از طریق ایرانیان خارج از کشور، ایجاد کند. این آژانس با راه‌اندازی دفاتر منطقه‌ای، حلقه اتصال سرمایه، سیاست و فناوری خواهد بود. اما اساس کار از داخل آغاز می‌شود؛ ابتدا باید احساس امنیت پایدار را به سرمایه‌گذاران داخلی بازگردانیم تا مسیر جذب سرمایه خارجی هموار شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست‌های بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: ایرانیان خارج از کشور، فارغ از گرایش و تفکرشان، بخشی از سرمایه ملی کشورند. ما در اتاق بازرگانی برای نخستین‌بار بودجه‌ای ویژه تعریف کرده‌ایم تا شناسایی فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور و برقراری ارتباط مستقیم با آنان در قالب نوعی دیپلماسی وطنی بخش خصوصی انجام شود. هدف آن است که ایرانیان دور از وطن، امید و اطمینان لازم را برای مشارکت مؤثر در پروژه‌های ملی بیابند.

وی با تأکید بر نقش راهبردی استان‌های شرقی اظهار کرد: از چابهار تا سرخس و از تایباد تا میلک، سرزمین‌هایی قرار دارند که اگر با تفکر توسعه‌گرا به آن‌ها نگریسته شود، می‌توانند به محور هم‌افزایی تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و دانش تبدیل شوند؛ جایی که شرق ایران، از یک مرز، به دروازه طلایی ایران در آسیای میانه و جنوب بدل می‌شود.

قیافه تحول شرق کشور را نیازمند هم‌افزایی میان سه محور دانست و گفت: نخست، دولت با دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه؛ دوم، اتاق بازرگانی به‌عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و بخش خصوصی؛ و سوم، فعالان اقتصادی به‌عنوان نیروهای محرکه خلق ثروت و اشتغال. پیوند این سه عنصر می‌تواند موتور توسعه ملی را در شرق کشور به حرکت درآورد و میراثی پایدار برای آیندگان بر جای بگذارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شرق ایران نه پایان نقشه کشور، بلکه آغاز افق توسعه ملی است؛ جایی که تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و دانش درهم می‌آمیزند تا آینده‌ای روشن را برای ایران و منطقه رقم زنند. اگر دیپلماسی اقتصادی دولت و بخش خصوصی هم‌افزا شود، خراسان و استان‌های شرقی به محور اصلی رشد و امنیت ملی بدل خواهند شد.