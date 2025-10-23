به گزارش خبرگزاری مهر، «علی لاریجانی» در آئین پاسداشت شهید حاج «حسین همدانی» اظهار داشت: در خصوص منزلت شهید همدانی باید به نیکی سخن گفت؛ ایشان از پیش از انقلاب در مسیر مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت داشتند و پس از آن نیز در سپاه پاسداران روحیهای معنوی و اثرگذار داشت.
وی افزود: شهید همدانی در بحرانهای انقلاب، حضوری شجاعانه داشت و در فرماندهی لشکر همدان و دیگر مسئولیتها با روحیهای خستگیناپذیر فعالیت میکرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر به نقش شهید همدانی در جبهه مقاومت افزود: یکی از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار، حضور در دفاع از حرم اهل بیت (ع) و مبارزه با تروریستها در سوریه بود و ایشان با دعوت شهید حاج قاسم سلیمانی بار دیگر به میدان مجاهدت رفت و کارهای بسیار مهمی انجام داد.
لاریجانی تصریح کرد: برخی میپرسند چرا ما اینهمه شهید تقدیم کردیم و هزینه دادیم، اما شرایط منطقه همچنان بحرانی است؟ پاسخ این است که تروریستها، موجوداتی بسیار خطرناک بودند که در عراق، سوریه و لبنان فعال شده و هدفشان ناامن کردن ایران بود و در یک غفلت کوچک قصد داشتند حرم امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی را منفجر کنند.
وی ادامه داد: این گروهها با تدبیر جمهوری اسلامی سرکوب شدند و جریان وسیع داعش که توسط آمریکاییها شکل گرفته بود، از میان رفت و ایران تصمیم درستی گرفت که تروریستها را در بیرون از مرزهای خود سرکوب کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در سنتهای الهی نمیتوان شک کرد؛ گاهی برخی حوادث باید رخ دهد تا ملتها آگاهتر شوند و باید نقصها را در حملات اخیر رژیم صهیونیستی آسیبشناسی کنیم، اما این رویدادها موجب بصیرت بیشتر ملتها میشود.
لاریجانی ادامه داد: کشورهایی مانند ایران که اهل مجاهدتاند و به تفکر اصیل اسلامی باور دارند، باید در رفتار سیاسی خود نیز اصالت اسلامی را حفظ کنند.
وی بیان کرد: درباره کنفرانس «شرمالشیخ» برخی گفتند این نشست فرصتی بود، اما در واقع این نشست بیثمر و نمایشی بود و طرح ترامپ یک برنامه ۲۰ مادهای داشت که هدف آن خلع سلاح حماس بود و مجری آن نیز یک انگلیسی بود و همان اشتباهی که آمریکا در اشغال عراق انجام داد، این بار هم تکرار شد؛ آنان در موضوع عراق تصور کردند میتوانند نظم جدیدی ایجاد کنند، اما با نظریه آیتالله سیستانی، رهبر انقلاب و حرکت مردم روبهرو شدند و فهمیدند اشتباه کردهاند.
لاریجانی افزود: آمریکاییها در موضوع غزه نیز همین خطا را مرتکب شدند و آنچه حماس پذیرفت تنها تبادل اسرا بود و دلیل عدم حضور ایران در کنفرانس شرمالشیخ، سطح پایین و بیثمر بودن آن جلسه بود؛ این جلسه یک نمایش کاملاً تحقیرآمیز برای شرکت کنندگان بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: به گفته یکی از حاضران، جلسه شرمالشیخ یک «شوی ترامپی» بود و ترامپ با تأخیر از اسرائیل به شرمالشیخ آمد، تنها خودش سخن گفت، به هیچکس اجازه حرف زدن نداد و حتی به رؤسای کشورهای حاضر متلک انداخت؛ بنابراین آن نشست هیچ دستاوردی نداشت.
وی تصریح کرد: آمریکاییها میگویند حماس نابود شده است در حالی که امروز گرایش جوانان فلسطینی به مقاومت بسیار بیشتر از گذشته است و همانگونه که دخالت غرب در لبنان منجر به شکلگیری حزبالله شد، در عراق نیز موجب پیدایش جریانهای انقلابی مردمی شد.
لاریجانی با اشاره به اظهارات «کیسینجر» گفت: او گفته بود ما نمیتوانیم خاورمیانه پر از نفت را به دست اعراب بسپاریم و ایران با تفکر مجاهدت و استقلالخواهی خود، جریانساز منطقه است و زایش طبیعی یک تفکر اصیل اسلامی را انجام داده است.
لاریجانی در ادامه با اشاره به اهداف و فعالیت سازمان ملل و شورای امنیت گفت: پس از جنگ جهانی دوم، این نهادها برای جلوگیری از جنگ و مجازات متجاوزان تشکیل شدند، اما در عمل هیچ خاصیتی نداشتهاند و امروز نیز حرف ترامپ برای ایجاد صلح از مسیر زور، همان اندیشه هیتلری است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نیروهای مسلح با مجاهدت از میهن اسلامی دفاع کردند و در واقع سه عامل اصلی شامل انسجام مردم، روحیه مجاهدت در نیروهای مسلح و تدابیر رهبر معظم انقلاب در شکست راهبردی دشمن نقش داشت و در همه این عرصهها، دشمن تلاش دارد با تحریف واقعیت، خدمات نیروهای مسلح را بیفایده جلوه دهد تا شکست خود در غزه را بپوشاند.
لاریجانی گفت: کتابی با عنوان «در پناهت آتش» از سوی بنیاد یهودی اسرائیل منتشر شده است که به تحلیل عملکرد پدافند هوایی در جنگ اخیر پرداخته است. در این کتاب آمده است: ایران ۵۷۴ موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که ۲۷۴ موشک رهگیری شد و حدود ۳۰۰ موشک به هدف اصابت کرد؛ از این میان ۴۵ موشک به نقاط حساس برخورد کرد.
وی ادامه داد: نویسندگان کتاب تأکید کردهاند اگر آمریکا و اسرائیل طراحی مشترکی نداشتند، خسارات برای اسرائیل بسیار سنگینتر بود و همچنین به دلیل مصرف گسترده موشکهای رهگیر، ذخایر موشکی اسرائیل به شدت کاهش یافت و اکنون برای جایگزینی آنها حداقل یکونیم سال زمان نیاز است.
لاریجانی افزود: هدف دشمن، پایان دادن به قدرت ایران بود، اما جمهوری اسلامی با مقاومت جانانه نقشه آنها را خنثی کرد و دشمن میخواهد دستاوردهای بزرگ کشور را کوچک جلوه دهد، اما در همین حوادث، ملت ایران با همبستگی مثالزدنی ایستاد و این واکنش ملی ریشه در تمدن ایران دارد و به تعبیر او «کار خدا بود».
وی تأکید کرد: این همبستگی ملی نباید کمرنگ شود و اگر میخواهیم این انسجام باقی بماند، باید در عمل تابع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشیم و اصل صیانت از همبستگی ملی در اطاعت از محور ولایت است و در عین حال، دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی اقدام کند، اما بُعد سیاسی و معنوی این همبستگی اهمیت بیشتری دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در موضوع اسنپبک نیز تمام تلاشها انجام شد تا مذاکرات به نتیجه برسد، اما غربیها شرط کردند که ایران برد موشکهای خود را به زیر ۵۰۰ کیلومتر کاهش دهد و در واقع آنها میخواستند مهمترین سلاح دفاعی ملت ایران را بگیرند، در حالی که این مسئله با امنیت ملی گره خورده است.
وی در پایان گفت: اگر میخواهیم مقاومت ملی ادامه یابد، باید در برابر چنین فشارهایی متحد و یکصدا بایستیم و امنیت ملی، متعلق به همه مردم است و دفاع از آن وظیفهای همگانی است.
مراسم پاسداشت شهید حاج حسین همدانی با عنوان «حبیب حرم»، شامگاه (پنجشنبه) با حضور «علی لاریجانی» رئیس شورای امنیت ملی در مجتمع قرآنی شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین «عبدالعلی گواهی» رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار «حسن حسنزاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، سردار «سید یوسف مولایی» جانشین معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ دوم پاسدار «رضا طلایی نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و خانوادههای شهدا در این مراسم حضور دارند.
در ادامه این مراسم گروه سرود سپاه محمد رسول الله (ص) قطعهی «از همدان تا حرم» را اجرا کردند.
