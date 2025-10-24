کلانتری: ایجاد نفرت جهانی علیه رژیم صهیونیستی دستاورد بزرگ مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در جلسه جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع) به ترفندهای تبلیغاتی و حرکات نمایشی رئیس‌جمهور آمریکا در غزه و نشست شرم الشیخ مصر اشاره کرد و گفت: این اقدام تلاشی برای پاک کردن چهره منفور آمریکا و اسرائیل در جهان است که در دو سال گذشته، اسرائیل و آمریکا، با حمایت‌های نظامی و مالی، جنایات زیادی در غزه مرتکب شده‌اند؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از مردم غزه، شامل زنان، کودکان و سالمندان، کشته شده‌اند.

وی ادامه داد: ترامپ نیز اعتراف کرده که آمریکا بهترین سلاح‌ها را در اختیار اسرائیل قرار داده است و این نشان می‌دهد جنگ غزه، در حقیقت، جنگ اصلی بین آمریکا و مقاومت است، نه فقط اسرائیل.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) بر نقش آمریکا در ساخت و حمایت از اسرائیل تأکید کرد و افزود: اسرائیل ساخته و پرداخته آمریکا است، نه یک پدیده طبیعی و طرح‌های صلح ارائه‌شده توسط آمریکا و اسرائیل را، که شامل آتش‌بس فوری، آزادی اسرای دو طرف، استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه در واقع تلاش برای نجات ماشین جنگی اسرائیل است که پس از دو سال جنگ، به بن‌بست رسیده است و نیازمند نجات است.

مقاومت فلسطین، نماد ایمان و اعتقاد است

حجت الاسلام کلانتری به اهداف اصلی جنگ اسرائیل اشاره کرد و گفت: این اهداف از جمله خلع سلاح حماس، نابودی کامل مقاومت، آزادی اسرای جنگی، کنترل امنیت و حاکمیت بر غزه، و انتقال فلسطینی‌ها به مناطق دیگر بود و این اهداف، نشان می‌دهد که اسرائیل و آمریکا قصد دارند مقاومت را زمین‌گیر و ساختار سیاسی فلسطین را تغییر دهند، اما حماس و دیگر گروه‌های مقاومت، همچنان بر اعتقاد و ایمان دینی خود پافشاری می‌کنند و هرگز سلاح خود را زمین نمی‌گذارند.

وی با اشاره به اهمیت ایمان و اعتقاد در مقاومت ادامه داد: دشمنان، چون بر پایه منافع مادی و لیبرالیستی حرکت می‌کنند، نمی‌توانند مفهوم ایمان و جهاد در اسلام را درک کنند و مقاومت اسلامی، بر پایه باورهای دینی استوار است و هرگز از اصول خود کوتاه نمی‌آید، حتی در مقابل فشارهای جهانی. این مقاومت، نماد ایمان و اعتقاد است و تا آخرین قطره خون، در مقابل دشمنان می‌ایستد.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه تفاوت جهان‌بینی اسلام و غرب بسیار گسترده است، افزود: جهان‌بینی غرب بر اساس منافع دنیوی و سود شخصی استوار است، در حالی‌که اسلام بر ایمان، جهاد و مقاومت تأکید دارد و پیروان اسلام، به‌ویژه در مقابل استکبار جهانی، با استقامت و ایمان، راه خود را ادامه می‌دهند و نشان می‌دهند که قدرت واقعی، در باور و اعتقاد است، نه در تجهیزات نظامی یا قدرت اقتصادی. این مقاومت، نماد پیروزی حق بر باطل است و نشان می‌دهد که ایمان، هرچند در ظاهر ضعیف به نظر برسد، اما در نهایت پیروز است.

ایمان، وحدت و مقاومت، تنها راه پیروزی بر دشمنان است

حجت الاسلام کلانتری موضوع مقاومت مردم فلسطین را سبب تأثیرگذاری بر مردم جهان و منطقه دانست و گفت: بسیاری از افراد، چه در عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و سیاسی، پس از مشاهده جنایات اسرائیل در غزه و حمایت‌های نظامی و مالی آمریکا، به حمایت از مردم فلسطین روی آورده‌اند. نمونه‌هایی مانند اعلام سرمربی تیم‌های ورزشی و حضور گسترده مردم در خیابان‌ها نشان می‌دهد که عمل و اقدام، تأثیر بیشتری از سخن و بحث دارد و این اقدامات، نماد واقعی اسلام و مقاومت است.

وی ادامه داد: این ایستادگی، نماد ایمان و اعتقاد است که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را شکست دهد مانند حرکت میلیون‌ها نفر در پیاده‌روی اربعین و نمایش قدرت و اتحاد ملت‌ها در حمایت از فلسطین است و این حرکت‌ها، نشانگر اراده الهی و قدرت ایمان است که بر هر قدرت نظامی و اقتصادی غلبه دارد.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: یکی دیگر از دستاوردهای مقاومت، ایجاد نفرت جهانی علیه اسرائیل است که نتیجه خون‌های ریخته شده و مقاومت‌های تأثیر عمیقی بر افکار عمومی جهانی گذاشته و باعث شده است که فلسطین در صدر مسائل سیاسی جهان قرار گیرد.

حجت الاسلام کلانتری در پایان تصریح کرد: این تحولات، پیروزی مقاومت و شکست استکبار جهانی را نشان می‌دهد و بر اهمیت ایمان، وحدت و مقاومت تنها راه پیروزی در مقابل دشمنان است.