کلانتری: وجدان بیدار و تقوای الهی مهم‌ترین ناظر بر مدیران است

شیراز- تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با بیان اینکه وجدان بیدار و تقوای الهی مهم‌ترین ناظر بر مدیران است،گفت: حسابرسی دنیوی تنها بخشی از مسئولیت بوده و حسابرسی اصلی در پیشگاه خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح یکشنبه در دیدار با سرپرست اداره کل دیوان محاسبات فارس با اشاره به حدیث شریف «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» (خود را حسابرسی کنید پیش از آنکه حسابرسی شوید)، به تشریح ابعاد اخلاقی و معنوی مدیریت پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه نظارت واقعی از درون خود فرد آغاز می‌شود، گفت: مدیران ما باید پیش از آنکه ناظر بیرونی بر عملکرد آن‌ها نظارت کند، خودشان به صورت مستمر و دقیق عملکردشان را مورد ارزیابی قرار دهند. این یک اصل قرآنی و اسلامی است که هر مدیری باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: دیوان محاسبات مسئولیت بسیار خطیری در حفظ بیت‌المال بر عهده دارد، اما نباید فراموش کرد که مهم‌ترین ناظر، وجدان بیدار و تقوای الهی است.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد:اگر مدیران ما با روحیه تقوا و امانت‌داری کار کنند، بسیاری از انحرافات مالی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. این حدیث به مدیران یادآوری می‌کند که حسابرسی دنیوی تنها بخشی از مسئولیت بوده و حسابرسی اصلی در پیشگاه خداوند است.

