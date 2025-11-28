به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مجتهدزاده صبح جمعه در نشست جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به اینکه روایت جنگ می‌تواند مهم‌تر از وقایع فیزیکی میدان باشد، گفت: روایت‌های صحیح قادرند تصویر جنگ را تغییر داده و عناصر معنوی آن را برجسته کنند، حتی در شرایطی که میدان جنگ با خشونت و شهادت همراه است، روایت درست می‌تواند مانند حادثه کربلا، شکست‌های ظاهری را به پیروزی‌های معنوی و نمادین تبدیل کرده و روحیه مقاومت را تقویت کند.

وی با بیان اینکه اسرائیل در تلاش است با تولید روایت‌های منفی، جبهه مقاومت را ضعیف و تروریست جلوه دهد، ادامه داد: دشمن سعی دارد با بزرگ‌نمایی توان خود و کوچک‌نمایی مقاومت، افکار عمومی را منحرف کند، ما باید با الگوگیری از بیانات رهبر معظم انقلاب و رهبران مقاومت همچون شهید سید حسن نصرالله، نشان دهیم که شهادت رهبران نه تنها شکست نیست، بلکه نماد قدرت و تداوم مسیر است.

مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین با ارائه تحلیلی از وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی، به بحران‌های اقتصادی و امنیتی تل‌آویو اشاره کرد و افزود: حملات جبهه مقاومت، اقتصاد اسرائیل را فلج کرده است، صنعت توریسم به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد نابود شده، منطقه تجاری «رمت گان» که مرکز معاملات الماس جهان است آسیب جدی دیده و امنیت روانی تجار از بین رفته است.

اقتدار نظامی ایران و خطای محاسباتی نتانیاهو

حجت الاسلام مجتهدزاده گفت: طبق برآوردها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار صهیونیست آواره شده‌اند و موجی از خروج نخبگان و ثروتمندان شکل گرفته است؛ به‌طوری که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ثروتمندان و یهودیان غیر نخبه اسرائیل را ترک کرده‌اند و بخش‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ نیز دچار اختلال شده‌اند.

وی با اشاره به خطای استراتژیک نتانیاهو مبنی بر توهم ضعف ایران، ادامه داد: برخلاف تصور دشمن، نیروهای مسلح و امنیتی ایران در اوج آمادگی قرار دارند، پیشرفت‌های خیره‌کننده در حوزه هوافضا، سامانه‌های موشکی و پدافندی که حاصل تلاش شبانه‌روزی جوانان نخبه است، بازدارندگی قدرتمندی ایجاد کرده که نمونه بارز آن ساقط کردن پهپادهای پیشرفته اسرائیلی و ناتوانی دشمن در حمله مستقیم است.

هشدار نسبت به پروژه «لیبی‌سازی» و اظهار ضعف

این استاد جهاد تبیین با هشدار نسبت به سیاست‌های سازش‌کارانه و اظهار ضعف، افزود: تجربه‌هایی مانند برجام نشان داد که پذیرش شروط دشمن تنها به گستاخی بیشتر آنان منجر می‌شود. دشمن پروژه‌هایی نظیر «لیبی‌سازی ایران» و تضعیف توان نظامی و هسته‌ای را دنبال می‌کند و تنها راه مقابله، ایستادگی و پرهیز از تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی است.

حجت الاسلام مجتهدزاده در پایان با اشاره به وضعیت داخلی کشور تصریح کرد: مردم ایران علیرغم برخی گلایه‌ها و فشارهای اقتصادی، دارای اراده‌ای قوی برای حفظ امنیت و نظام اسلامی هستند، بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی غیرواقعی از دشمن سم مهلکی برای جبهه خودی است؛ باید با روایتی صادقانه، شجاعانه و مبتنی بر وعده‌های الهی، آینده‌ای پیروزمندانه را برای جبهه مقاومت رقم زد.