کلانتری: مشکلات جامعه با تکیه بر آموزه های قرآنی حل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر چهارشنبه در دیدار با مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس و جمعی از رابطین قرآن و عترت و نهجالبلاغه دانشگاههای استان، بر جایگاه رفیع قرآن و نهجالبلاغه در مکتب تشیع تأکید کرد.
وی با تأکید بر مغتنم شمردن فرصتها و لزوم بهره از گنجینههای عظیم مکتب تشیّع، گفت: زمانی یک مجموعه و یک گنجینه ارزشمندی را در اختیار داریم، ولی متأسفانه قدردان آن نیستیم. در بعضی کشورها، عملا هیچ پتانسیل و جذابیت خاصی برای عرضه وجود ندارد، اما مسئولان با ابتکار از نداشتههای خود فرصت و ظرفیت میسازند و با برپایی جشنوارههای مختلف و تبلیغات هوشمندانه، بر روی امکانات مصنوعی که خود به وجود آوردهاند، سرمایهگذاری و هزینه میکنند و آن را به جهانیان معرفی و برای خودشان جایگاهی در دنیا درست میکنند. در حالی که ما در مکتب تشیّع آنقدر گنجینههای گرانسنگ داریم که حالت سیری کاذب به ما دست داده است و گاهی آنها را نادیده میگیریم.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) افزود: ما در کنار قرآن کریم، گنجینهای به نام نهج البلاغه داریم که از منشاء قرآن بوده و به گفته بعضی از اساتید عرب، کلام حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) در نهج البلاغه «دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق»؛ «گفتار علی از کلام خالق پائینتر، و از کلام مخلوق بالاتر است»؛ یعنی نزدیک به اعجاز میباشد. کلام گهربار امیرالمومنین حضرت علی(علیه السلام)، کلام یک بشر عادی نیست و تقریباً مشابه به کلام الله میباشد؛ همین ویژگی نهج البلاغه است که دیگر مذاهب را شیفته خود میکند.
حجت الاسلام کلانتری گفت: اگر جامعه رنگ و بوی قرآنی به خود بگیرد، بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه، حل میشود. بسیاری از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد به دلیل فاصله گرفتن از نهج البلاغه، قرآن و گنجینههای عظیم مکتب شیعه میباشد. اگر به این سخن رسول الله «انِّی تَارِکٌ فِیکُمُ اَلثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی کِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی»؛ «همانا من دو چیز گرانبها را در میان شما باقی میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم را، تا زمانی که به این دو چیز گرانبها تمسک کنید، گمراه نخواهید شد»؛ عمل کنیم، مشکلات جامعه به راحتی حل میشود.
وی ادامه داد: اینجا به برکت حضور حضرت احمد بن موسی الکاظم(علیهماالسلام) و برادر بزرگوار ایشان، سوّمین حرم اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) در ایران اسلامی است که این را نیز باید مغتنم شمرد. در بعضی از شهرهایی که چنین گنجینههای عظیمی را در اختیار ندارند، فرد احساس غربت میکند. وجود این بارگاه مطهر جزو افتخارات و لطف خداوند است که برای انسان و خانواده او سازندگی در بر دارد. این مکان مقدس، شعبه دیگری از فعالیت و کار فرهنگی یعنی پیوند قرآن و عترت است.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) تصریح کرد: حضرت احمد بن موسی(علیهماالسلام) امین ولایت بودند و در این مسیر به شهادت رسیدند و تا آخرین قطره خون پای ولایت ایستادند. در حقیقت ایشان افتخاری برای محبان اهلبیت(علیهم السلام) و یک الگویی برای همه ما میباشند، انِشاءلله این ارتباط با برنامهریزیهای بیشتر و دقیقتر، وسیع و جدیتر گردد.
