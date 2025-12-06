به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر شنبه در جمع طلاب فارسی محصل در حوزه علمیه قم گفت: رسیدن به شرایط کنونی و اهتزاز پرچم ولایت، نتیجه گذر از مسیری دشوار و خونین در طول تاریخ تشیع است.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان فعالیت آزادانه شیعیان در دوران کنونی افزود: این موقعیت ارزشمند حاصل فداکاری عالمان دین و مجاهدت‌های شیعیان است که ثمره آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) متجلی شد.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با مروری بر ظلم‌های تاریخی علیه شیعیان تصریح کرد: در دوران بنی‌عباس، اهانت به امیرالمؤمنین (ع) آزاد بود و شیعیان برای حفظ جان خود مجبور به تقیه می‌شدند. همچنین بسیاری از عالمان مانند قاضی نورالله شوشتری به دلیل مذهب‌شان تحت فشار و حتی به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به نقاط عطف تاریخ سیاسی تشیع گفت: نهضت تحریم تنباکو با فتوای مرحوم میرزای شیرازی یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود. پس از آن نهضت مشروطه، نهضت ملی و قیام ۱۵ خرداد، مسیر تکاملی را برای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ هموار کرد.

وی ادامه داد: تمام آن فراز و نشیب‌ها و خون‌های ریخته‌شده، نتیجه‌اش نظام جمهوری اسلامی است؛ اگر این انقلاب آسیبی ببیند، اسلام آسیب می‌بیند و جبران آن بسیار دشوار است.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) در ادامه با بیان وظایف طلاب در عصر حاضر گفت: طبق تأکید رهبر معظم انقلاب، «جهاد تبیین» و «بلاغ مبین»، مهم‌ترین رسالت روحانیون و طلاب برای روشنگری حقایق و مقابله با جنگ روایت‌هاست.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به شرایط تقابل جهانی تمدن‌ها افزود: انقلاب اسلامی، دین را به مرکز سیاست و اخلاق بازگردانده و تمدن نوین اسلامی تنها تمدنی است که ظرفیت مقابله با تمدن لیبرالیستی غرب را دارد. اصلی‌ترین رویارویی آینده، جنگ تمدنی میان غرب و اسلام خواهد بود.