کلانتری: آیت‌ الله حائری شیرازی(ره)، حکیمی با نبوغ و بصیرت اجتماعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری ظهر دوشنبه در آئین رونمایی از ۲ کتاب آیتالله حائری شیرازی، این فقیه مجاهد را به عنوان یک مجتهد واقعی و عالم ربانی توصیف کرد و گفت: شخصیت مرحوم آیتالله حائری به قدری برجسته بود که در برخورد اول، انسان احساس میکرد با فردی الهی و متقی روبهرو است.
وی ویژگی بارز آیتالله حائری را حکمت و حکیم بودن دانست و ادامه داد: این ویژگی در گفتار و رفتارشان تجلی مییافت، بهطوریکه احساس میشد در محضر بزرگان شعر و فلسفه مانند سعدی، حافظ و ملاصدرا نشستهایم.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: او در طول ۳۰ سال امام جمعه شیراز بود و خطبههای نماز جمعه را میخواند و در سطح ملی و بینالمللی سخنرانیهای فراوانی داشت.
حجت الاسلام کلانتری به ویژگیهای اخلاقی و علمی آیتالله حائری اشاره کرد و گفت: از ویژیهای اخلاقی ایشان از جمله اینکه کمحرف و عمیق بود و در عین حال در فکر و اندیشه غرق میشد. او حکیمی بود که درونش پر از حکمت و درک عمیق، نبوغ و بصیرت اجتماعی و سیاسی فراوان داشت، از جمله پیشگوییهای دقیقی که درباره آینده اسرائیل، فلسطین و انحطاط فرهنگ غرب داشت.
وی همچنین، بر اهمیت آثار و سخنرانیهای آیتالله حائری تاکید کرد و ادامه داد: آثار و سخنرانیهای ایشان در قالب نوارهای صوتی ضبط شده و در حال انتشار است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) در پایان بر ضرورت مطالعه و تبلیغ آثار ایشان تأکید و تصریح کرد: آیتالله حائری شیرازی نمونهای از بلاغ مبین، یعنی تبلیغ متناسب با زمان و مخاطب، بود. او با زبانهای مختلف و در محیطهای گوناگون، با مردم و کشاورزان، سخن میگفت و معارف ناب دینی را منتقل میکرد.
نظر شما