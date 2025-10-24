توقیف فعالیت غیرمجاز بیل مکانیکی در اراضی ملی سرابکام کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر از اراضی ملی شهرستان، صبح جمعه گشت و بازرسی یگان، حفاظت از منابع طبیعی در اراضی ملی روستای سرابکام از توابع شهرستان کامیاران انجام شد.

این بازدید که در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در این اراضی صورت گرفت، به کشف و توقف فعالیت غیرمجاز یک دستگاه بیل مکانیکی منجر شد.

در این عملیات، بیل مکانیکی که بدون مجوز قانونی در حال انجام فعالیت‌های خاک‌برداری و تغییرات در اراضی ملی بود، شناسایی و فوراً توقیف شد.

پس از این اقدام، مسئولان مربوطه اقدامات لازم را برای خارج کردن دستگاه از محدوده اراضی ملی انجام دادند تا هیچ گونه آسیبی به محیط زیست و منابع طبیعی منطقه وارد نشود.

در ادامه این عملیات، محدوده‌ای که دستگاه بیل مکانیکی در آن مشغول به کار بود، توسط تیم بازرسی برداشت و بررسی‌های لازم برای شناسایی سایر فعالیت‌های غیرمجاز در این منطقه نیز آغاز شد.

فرد متخلف نیز برای انجام مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضائی به اداره مربوطه احضار شد تا پس از بررسی‌های لازم، اقدامات قانونی و قضائی در خصوص نقض حقوق عمومی و تخریب منابع طبیعی انجام گیرد.