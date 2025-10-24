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۲ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۴

توقیف فعالیت غیرمجاز بیل مکانیکی در اراضی ملی سرابکام کامیاران

توقیف فعالیت غیرمجاز بیل مکانیکی در اراضی ملی سرابکام کامیاران

کامیاران- گشت و بازرسی در اراضی ملی سرابکام از توابع شهرستان کامیاران، از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی منجر به توقیف فعالیت غیرمجاز بیل مکانیکی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر از اراضی ملی شهرستان، صبح جمعه گشت و بازرسی یگان، حفاظت از منابع طبیعی در اراضی ملی روستای سرابکام از توابع شهرستان کامیاران انجام شد.

این بازدید که در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در این اراضی صورت گرفت، به کشف و توقف فعالیت غیرمجاز یک دستگاه بیل مکانیکی منجر شد.

در این عملیات، بیل مکانیکی که بدون مجوز قانونی در حال انجام فعالیت‌های خاک‌برداری و تغییرات در اراضی ملی بود، شناسایی و فوراً توقیف شد.

توقیف فعالیت غیرمجاز بیل مکانیکی در اراضی ملی سرابکام کامیاران

پس از این اقدام، مسئولان مربوطه اقدامات لازم را برای خارج کردن دستگاه از محدوده اراضی ملی انجام دادند تا هیچ گونه آسیبی به محیط زیست و منابع طبیعی منطقه وارد نشود.

در ادامه این عملیات، محدوده‌ای که دستگاه بیل مکانیکی در آن مشغول به کار بود، توسط تیم بازرسی برداشت و بررسی‌های لازم برای شناسایی سایر فعالیت‌های غیرمجاز در این منطقه نیز آغاز شد.

فرد متخلف نیز برای انجام مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضائی به اداره مربوطه احضار شد تا پس از بررسی‌های لازم، اقدامات قانونی و قضائی در خصوص نقض حقوق عمومی و تخریب منابع طبیعی انجام گیرد.

کد مطلب 6632394

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