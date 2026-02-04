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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

کشف و ضبط ۹ دستگاه اره موتوری غیرمجاز در کامیاران

کشف و ضبط ۹ دستگاه اره موتوری غیرمجاز در کامیاران

کامیاران_ ۹ دستگاه اره موتوری و تعدادی ادوات مرتبط با تخریب اراضی ملی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط اداره منابع طبیعی شهرستان کامیاران کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از اراضی ملی و اجرای مأموریت‌های مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ دستگاه اره موتوری به همراه ۱۲ عدد تبر و متعلقات مرتبط کشف و ضبط شده است.

بر اساس این گزارش، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کامیاران طی گشت‌ها و مأموریت‌های شبانه‌روزی خود، علاوه بر کشف و ضبط دپوی مقطوعات چوبی غیرمجاز، نسبت به توقیف خودروهای حامل چوب و تشکیل پرونده‌های قضایی برای متخلفان نیز اقدام کرده است.

این اقدامات نشان‌دهنده تعهد و تلاش مستمر پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کامیاران در راستای حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب اراضی ملی و مقابله با قطع غیرمجاز درختان است.

کد مطلب 6739925

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