کشف و ضبط ۹ دستگاه اره موتوری غیرمجاز در کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از اراضی ملی و اجرای مأموریتهای مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ دستگاه اره موتوری به همراه ۱۲ عدد تبر و متعلقات مرتبط کشف و ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کامیاران طی گشتها و مأموریتهای شبانهروزی خود، علاوه بر کشف و ضبط دپوی مقطوعات چوبی غیرمجاز، نسبت به توقیف خودروهای حامل چوب و تشکیل پروندههای قضایی برای متخلفان نیز اقدام کرده است.
این اقدامات نشاندهنده تعهد و تلاش مستمر پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کامیاران در راستای حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب اراضی ملی و مقابله با قطع غیرمجاز درختان است.
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