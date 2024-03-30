تیمور بلینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای مکرر منابع طبیعی به متخلفان، اظهار کرد: با مسببان تصرف عرصههای ملی طبق قانون برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی سودجویان با استفاده از تعطیلات نوروزی قصد دست اندازی به عرصههای ملی را دارند، افزود: طی این ایام نیروهای خدوم پاسگاه ویژه منابع طبیعی در پیشگیری از تصرف جنگلها و مراتع گشتهای مضاعفی به انجام میرسانند.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در پی این گشتها، یک فقره ساخت و ساز غیرقانونی در این شهرستان کشف شد که با توقف کار یک دستگاه بیل مکانیکی به متخلف ابلاغ کتبی داده شد.
بلینی از توقیف این دستگاه بیل مکانیکی حین ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی بخش مرکزی کرمانشاه خبر داد و گفت: هم اکنون پرونده در مرحله رسیدگی قرار گرفته و پس از بررسیهای لازم جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری ارجاع خواهد شد.
وی از مردم درخواست کرد که در صورت هرگونه ساخت و ساز غیر قانونی مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه اطلاع دهند.
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