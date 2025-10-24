امام جمعه دشتستان: پرچم بصیرت و مقاومت بر دوش نسل جدید قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان اظهار کرد: در دنیای پرآشوب و پرتنش امروز که اختلافات خانوادگی، اجتماعی و حتی بین‌المللی، آرامش انسان‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به فرهنگ صلح، آشتی و اصلاح ذات‌البین هستیم.

وی اضافه کرد: در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل البیت (ع)، صلح و آشتی جایگاهی والا دارد. پیامبر اسلام، همواره در میان اصحاب و حتی دشمنان، به دنبال اصلاح و تفاهم بود و امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: هیچ بردباری مغلوب نشد و هیچ‌کس با خوش‌خلقی، چیزی جز عزت نیافت.

امام جمعه دشتستان با تبریک میلاد حضرت زینب (س) نماد صبر و روشنگری و روز پرستار بیان کرد: حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا، با وجود مصیبت‌های سنگین، نه تنها خم به ابرو نیاورد بلکه با خطبه‌های روشنگرانه‌اش در کوفه و شام، پیام عاشورا را به گوش تاریخ رساند.

وی ادامه داد: حضرت زینب به ما آموخت که در برابر ظلم باید ایستاد، در برابر فتنه باید روشنگری کرد و در برابر سختی‌ها باید صبر پیشه کرد. امروز، جامعه ما نیازمند زینبیون است؛ انسان‌هایی که با ایمان، آگاهی و شجاعت، در مسیر حق گام بردارند و در برابر انحرافات سکوت نکنند.

مصلح با گرامیداشت روز پرستار افزود: پرستاران ما، به ویژه در دوران بحران‌هایی چون کرونا، با الهام از سیره حضرت زینب (س)، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم ایستاده‌اند و با جان‌فشانی، سلامت جامعه را پاس می‌دارند.

وی با گرامیداشت شهادت شهید محمدحسین فهمیده روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی ادامه داد: بسیج دانش‌آموزی، مکتبی است برای تربیت نسل مؤمن، انقلابی، خلاق و مسئولیت‌پذیر؛ نسلی که نه تنها در سنگر علم و دانش، بلکه در میدان خدمت‌رسانی، جهاد فرهنگی، مبارزه با استکبار و دفاع از ارزش‌ها نیز پیشگام است.

امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: امروز، دانش‌آموزان بسیجی با حضور در برنامه‌هایی چون «زنگ استکبارستیزی»، «یادواره شهدا»، «رویدادهای علمی و فرهنگی» و «پویش‌های جهادی»، نشان می‌دهند که راه شهید فهمیده همچنان زنده است و پرچم بصیرت و مقاومت بر دوش نسل جدید قرار دارد.

وی تاکید کرد: در روزهایی که جهان شاهد تحولات شگرفی در عرصه سیاست و اجتماع است، یکی از صحنه‌های عبرت‌آموز، آن چیزی است که در خیابان‌های ایالات متحده آمریکا در حال وقوع است.

مصلح گفت: رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، به جای آرام‌سازی و شنیدن صدای مردم، با رفتاری فرعونی و تحریک‌آمیز، بر آتش اختلافات دمیده است. انتشار ویدیوهایی که با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند و در آنها نمادهایی چون تاج‌گذاری، پرواز با جنگنده و توهین به معترضان دیده می‌شود، نه تنها بی‌احترامی به مقام ریاست جمهوری است، بلکه نشان‌دهنده استراتژی عمدی برای دوقطبی‌سازی جامعه و تحقیر مخالفان است.

وی اظهار کرد: به قدرت رسیدن فردی با ویژگی‌های ترامپ، کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌ها و شکاف‌های عمیق طبقاتی، همگی نشانه‌های زوال نرم‌افزاری، سیاسی و اقتصادی این کشورند.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه این وقایع، برای ما درس و عبرت دارد افزود: کشوری که روزی خود را الگوی آزادی و دموکراسی می‌دانست، امروز درگیر بحران مشروعیت، بی‌اعتمادی عمومی و خشونت‌های داخلی است. این همان سرنوشت جوامعی است که از مسیر عدالت، اخلاق و معنویت فاصله می‌گیرند.