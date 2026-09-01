  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک 

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک 

بندرعباس-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله دشمن تروریست و جنایتکار آمریکایی به یک منزل مسکونی و مراسم عروسی در شهر کوهستک سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به حملات دشمن آمریکایی طی شامگاه سه شنبه به نقاطی در استان هرمزگان، اظهار کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی، با حمله به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک باری دیگر مرتکب جنایت جنگی در استان هرمزگان شد.

وی افزود: این‌ حمله به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده‌اند.

وی تاکید کرد: جزئیات حادثه متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6934784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها