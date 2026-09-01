جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به حملات دشمن آمریکایی طی شامگاه سه شنبه به نقاطی در استان هرمزگان، اظهار کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی، با حمله به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک باری دیگر مرتکب جنایت جنگی در استان هرمزگان شد.

وی افزود: این‌ حمله به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده‌اند.

وی تاکید کرد: جزئیات حادثه متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.