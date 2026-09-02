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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۶۸ میلیون مترمکعب رسید

ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۶۸ میلیون مترمکعب رسید

اصفهان- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده‌رود در حال حاضر به ۲۶۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی سد مخزنی زاینده‌رود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود به ۲۶۸ میلیون مترمکعب و به عبارت دیگر به ۲۰درصد پرشدگی مخزن رسیده است.

وی افزود: متوسط ورودی به مخزن سد زاینده رود ۱۲.۵ مترمکعب بر ثانیه است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان متوسط خروجی از سد زاینده رود را ۷۹.۸ متر مکعب بر ثانیه اعلام کرد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش های پیش از این ذخیره استراتژیک سد زاینده‌رود در «خط قرمز» ۲۳۶میلیون مترمکعبی برای پایان سال آبی جاری تعیین شده بود.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

کد مطلب 6935040

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