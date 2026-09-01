به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از تساوی بدون گل تراکتور برابر شمس‌آذر قزوین اظهار کرد: از هواداران تراکتور که برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند تشکر می‌کنم؛ متأسفانه نتوانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه شمس‌آذر اجازه نداد تراکتور فوتبال مورد نظرش را ارائه کند، افزود: نیمه نخست برای ما سخت بود، اما در همان نیمه فرصت‌های گلزنی زیادی داشتیم و می‌توانستیم کار را تمام کنیم. در نیمه دوم نیز بازی کاملاً در اختیار ما بود.

سرمربی تراکتور ادامه داد: می‌دانستیم شمس‌آذر در نیمه دوم با توجه به بازی مستقیم و شرایط باد، ممکن است روی ضربات ایستگاهی خطرناک باشد. یکی دو موقعیت از این طریق ایجاد شد، اما در مجموع فرصت‌های بیشتری نصیب ما شد.

نکونام با انتقاد از خطاهای شدید بازیکنان شمس‌آذر روی بازیکنان تراکتور گفت: نوع برخی خطاها به شکلی بود که بازیکنان ما مصدوم شدند. امیرحسین حسین‌زاده و محمد نادری با خطاهای شدیدی مواجه شدند و شهریار مغانلو نیز به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد.

وی درباره زمان‌های تلف‌شده بازی نیز گفت: موضوع وقت‌های اضافه برای من عجیب بود. در نیمه دوم چهار دقیقه وقت اضافه اعلام شد، اما در دو دقیقه ابتدایی تنها یک دقیقه و ۴۳ ثانیه بازی شد. حتی برای کولینگ‌بریک، رفت‌وآمد بازیکنان و سایر توقف‌ها زمان زیادی از بازی گرفته شد.

سرمربی تراکتور تصریح کرد: وقتی تیمی برای پیروزی حمله می‌کند، باید زمان‌های تلف‌شده به‌درستی محاسبه شود. احساس من این بود که در آن لحظات انگار می‌خواستند بازی تمام شود، اما به هر حال مسابقه تمام شده و باید تمرکزمان را روی بازی بعد بگذاریم.

نکونام درباره فشردگی مسابقات و تعداد بازیکنان در اختیار تراکتور نیز گفت: ما هر چهار روز یک‌بار بازی می‌کنیم و این شرایط با امکانات فوتبال دنیا قابل مقایسه نیست. نه امکانات آن‌ها را داریم و نه تعداد بازیکنانشان را.

وی افزود: ما می‌توانیم ۲۰ بازیکن در فهرست داشته باشیم و وقتی دو بازیکن مصدوم می‌شوند، دستمان بسته است. اگر بازیکنی مصدوم شود، نمی‌توانیم به سادگی بازیکن دیگری جایگزین کنیم؛ بنابراین قانون مربوط به مصدومیت‌ها باید اصلاح شود.

نکونام با اشاره به سهم تراکتور در افزایش سهمیه فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی گفت: تراکتور سال گذشته در آسیا از نام ایران دفاع کرد و باعث افزایش سهمیه کشور شد، اما امروز خودمان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که باید درباره آنها تصمیم درستی گرفته شود.

سرمربی تراکتور درباره غیبت مهدی ترابی و مهدی هاشم‌نژاد نیز گفت: کیفیت این دو بازیکن برای تراکتور و لیگ تعیین‌کننده است و نبودشان قطعاً به تیم ضربه می‌زند، اما تلاش می‌کنیم با همین نفرات موجود بهترین نتایج را کسب کنیم.

وی در پایان با تمجید از شمس‌آذر و وحید رضایی گفت: شمس‌آذر تیم جوانی است و بازی‌های این تیم را دیده‌ایم. وحید رضایی از مربیان خوب فوتبال کشور است و احترام زیادی برای او قائلم؛ امیدوارم در ادامه فصل موفق باشد.

