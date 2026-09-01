به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که برخی گزارش‌ها از اصابت مستقیم موشک‌های ایران به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن حکایت دارد.

در پی آغاز پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوزات اخیر آمریکا، رسانه‌های اردنی لحظاتی قبل اعلام کردندکه صدای چندین انفجار در مناطق مختلف این کشور شنیده شده است.

برخی اخبار تائید نشده نیز از وقوع حمله سنگین و اصابت موشک‌های بالستیک به پایگاه هوایی «موفق‌السلطی» که در اردن که نظامیان تروریست آمریکایی درآنجا مستقرند، حکایت دارد.

آمریکای جنایتکار امروز نیز بار دیگر به مناطقی از کشورمان حمله کرد و نیروهای مسلح کشورمان نیز فورا واکنش قاطعانه و کوبنده به این حملات را آغاز کرده‌اند.