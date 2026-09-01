  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

رسانه‌های عبری: موشک ایران مستقیم به پایگاه آمریکا در اردن اصابت کرد

رسانه‌های عبری: موشک ایران مستقیم به پایگاه آمریکا در اردن اصابت کرد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اصابت مستقیم موشک‌های ایرانی به پایگاه آمریکا در اردن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که برخی گزارش‌ها از اصابت مستقیم موشک‌های ایران به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن حکایت دارد.

در پی آغاز پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوزات اخیر آمریکا، رسانه‌های اردنی لحظاتی قبل اعلام کردندکه صدای چندین انفجار در مناطق مختلف این کشور شنیده شده است.

برخی اخبار تائید نشده نیز از وقوع حمله سنگین و اصابت موشک‌های بالستیک به پایگاه هوایی «موفق‌السلطی» که در اردن که نظامیان تروریست آمریکایی درآنجا مستقرند، حکایت دارد.

آمریکای جنایتکار امروز نیز بار دیگر به مناطقی از کشورمان حمله کرد و نیروهای مسلح کشورمان نیز فورا واکنش قاطعانه و کوبنده به این حملات را آغاز کرده‌اند.

کد مطلب 6934848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • استوان IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سپاه، دمت گرم.
    • ادم IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خوب کاری باهاشون کردند نیروهای ایران عزیز..اینها باید ادب بشن باید هزینه تجاوز خود را بدن.
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اگر ما هم بدانیم آمریکا مثلا یک پادگان را میخواهد بزند خوب از پادگان خارج میشویم چرا بمانیم فردا می آیند همه جا را تعمیر میکنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها