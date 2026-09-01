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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۱

آخرین جزئیات از برخورد خودرو به تجمع مردمی در بولوار وکیل‌آباد مشهد

آخرین جزئیات از برخورد خودرو به تجمع مردمی در بولوار وکیل‌آباد مشهد

مشهد- رئیس پلیس راهور خراسان رضوی به بیان جزئیاتی درباره حادثه تصادف امشب در بلوار بلوار اقبال لاهوری مشهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسی‌آبادی اظهار کرد: امشب یک دستگاه سواری خودروی هیوندا در مسیر غرب به شرق بلوار وکیل‌آباد با سرعت نسبتا بالا و غیرمطمئن در حال عبور بود که ابتدا با یک خودروی چانگان که هم‌مسیر آن حرکت می‌کرد، برخورد کرد. در پی این برخورد تعادل خودرو بر هم خورده و با جمعیتی که در حمایت از نظام و نیروهای مسلح در منتهی‌الیه سمت راست بلوار وکیل‌آباد و حاشیه امن آن حضور داشتند، برخورد می‌کند.

وی اضافه کرد: برابر بررسی‌های اولیه مشخص شد که راننده حالت عادی نداشته و خودروی وی پس از برخورد با بشکه‌ها و علائم ایمن‌سازی و ترافیکی، با جمعیت برخورد می‌کند و در نتیجه این حادثه تعدادی از شهروندان فوت می‌کنند و برخی نیز مصدوم می‌شوند. در حال حاضر همه تیم‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند تا موضوع مدیریت شود.

کد مطلب 6934902

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    نظرات

    • آزاده IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 1
      پاسخ
      تجمع کنندگان ، من نوعی که هر شب نمیتونم برم چون برام فراهم نمیشه، ولی اونایی که میرن دستشونو میبوسم خدا براشون بسازه اونا از خواب و زندگی و کارشون زدن واسه مملکت ما

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