به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسی‌آبادی اظهار کرد: امشب یک دستگاه سواری خودروی هیوندا در مسیر غرب به شرق بلوار وکیل‌آباد با سرعت نسبتا بالا و غیرمطمئن در حال عبور بود که ابتدا با یک خودروی چانگان که هم‌مسیر آن حرکت می‌کرد، برخورد کرد. در پی این برخورد تعادل خودرو بر هم خورده و با جمعیتی که در حمایت از نظام و نیروهای مسلح در منتهی‌الیه سمت راست بلوار وکیل‌آباد و حاشیه امن آن حضور داشتند، برخورد می‌کند.

وی اضافه کرد: برابر بررسی‌های اولیه مشخص شد که راننده حالت عادی نداشته و خودروی وی پس از برخورد با بشکه‌ها و علائم ایمن‌سازی و ترافیکی، با جمعیت برخورد می‌کند و در نتیجه این حادثه تعدادی از شهروندان فوت می‌کنند و برخی نیز مصدوم می‌شوند. در حال حاضر همه تیم‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند تا موضوع مدیریت شود.