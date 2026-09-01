به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسیآبادی اظهار کرد: امشب یک دستگاه سواری خودروی هیوندا در مسیر غرب به شرق بلوار وکیلآباد با سرعت نسبتا بالا و غیرمطمئن در حال عبور بود که ابتدا با یک خودروی چانگان که هممسیر آن حرکت میکرد، برخورد کرد. در پی این برخورد تعادل خودرو بر هم خورده و با جمعیتی که در حمایت از نظام و نیروهای مسلح در منتهیالیه سمت راست بلوار وکیلآباد و حاشیه امن آن حضور داشتند، برخورد میکند.
وی اضافه کرد: برابر بررسیهای اولیه مشخص شد که راننده حالت عادی نداشته و خودروی وی پس از برخورد با بشکهها و علائم ایمنسازی و ترافیکی، با جمعیت برخورد میکند و در نتیجه این حادثه تعدادی از شهروندان فوت میکنند و برخی نیز مصدوم میشوند. در حال حاضر همه تیمهای امدادی در محل حادثه حضور دارند تا موضوع مدیریت شود.
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