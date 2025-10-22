افزایش قیمت نفت با امید به توافق تجاری و خرید ذخایر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت برای دومین روز پیاپی افزایش یافت. نگرانی از اختلال در عرضه بهدلیل تحریمها، امید به پیشرفت مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین و برنامه واشنگتن برای تقویت ذخایر استراتژیک موجب رشد قیمتها شده است.
نفت برنت دریای شمال با ۹۶ سنت معادل ۱.۵۷ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۲۸ سنت رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۹۹ سنت معادل ۱.۶۸ درصد رشد، ۵۸ دلار و ۲۳ سنت معامله شد.
این افزایش در حالی است که بهای نفت در روز دوشنبه به پایینترین سطح پنجماهه خود رسیده بود. تحلیلها نشان میدهد فشار عرضه و کاهش تقاضا تحتتأثیر تنشهای تجاری، از عوامل افت قیمت در روزهای گذشته بوده است.
منابع خبری تأخیر در دیدار میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و افزایش فشارهای غرب بر خریداران نفت روسیه را از دلایل اصلی بیثباتی عرضه دانستهاند. با وجود پیشبینی مازاد عرضه و ضعف تقاضا، خطر اختلال در تولید کشورهای نفتخیز مانند روسیه، ونزوئلا، کلمبیا و خاورمیانه مانع از سقوط قیمتها به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه شده است.
سرمایهگذاران اکنون بر روند مذاکرات آمریکا و چین متمرکزند. قرار است مقامات دو کشور در پایان هفته در مالزی دیدار کنند. ترامپ نیز اعلام کرده در گفتوگو با رئیسجمهور چین در کره جنوبی به توافقی «منصفانه» امیدوار است.
در همین حال، وزارت انرژی آمریکا از برنامه خرید یک میلیون بشکه نفت خام برای افزایش ذخایر استراتژیک خبر داده است؛ اقدامی که با هدف بهرهگیری از قیمتهای پایینتر و تقویت امنیت انرژی این کشور صورت میگیرد. طبق گزارش مؤسسه نفت آمریکا، ذخایر نفت خام، بنزین و میعانات گازی در هفته گذشته کاهش یافته است.
