افزایش خرید نفت روسیه توسط هندی ها بر خلاف ادعای ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، خبرگزاری تراست هند با استناد به آمارهای مؤسسه کپلر اعلام کرد که در ۱۵ روز نخست ماه اکتبر هند خرید نفت از روسیه را سرعت بخشیده است.

در گزارش کپلر آمده است که قیمت مناسب در کنار بهبود زنجیره لجستیکی به افزایش صادرات نفت اورال روسیه و دیگر برندهای نفتی این کشور به هند شده است.

بر اساس آمارهای جمع آوری شده، هند در نیمه نخست ماه اکتبر روزانه ۱.۸ میلیون بشکه از روسیه نفت وارد کرده که نسبت به ماه سپتامبر ۲۵۰ هزار بشکه روزانه بیشتر بوده است.

هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت در جهان است، به گونه‌ای که این کشور در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۴۰ میلیون بشکه نفت وارد کرد که نسبت به سال قبل از آن ۲.۳ درصد افزایش داشته است.

در ابتدای ماه آگوست دولت آمریکا با هدف فشار به هند برای توقف خرید نفت از روسیه، بر واردات تمام کالاهای هندی به آمریکا افزایش ۲۵ درصدی تعرفه اعمال کرد و تعرفه بر واردات کالاهای هند را به ۵۰ درصد افزایش داد.