افزایش تولید نفت روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تازه‌ترین داده‌های ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که دوشنبه ۲۱ مهر منتشر شد، حکایت از افزایش تولید نفت روسیه در ماه سپتامبر دارد. بر اساس این گزارش، تولید روزانه روسیه در این ماه به ۹ میلیون و ۳۲۱ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه اوت ۱۴۸ هزار بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد.

این رشد تولید در حالی رخ داده است که اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس در چارچوب تصمیم اخیر خود، به تدریج در حال لغو محدودیت‌های داوطلبانه عرضه هستند؛ سیاستی که از چند سال پیش برای حمایت از قیمت جهانی نفت اعمال شده بود.

با وجود افزایش اخیر، تولید ثبت‌شده روسیه همچنان اندکی پایین‌تر از سهمیه رسمی ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار بشکه در روز تعیین‌شده برای سپتامبر باقی مانده است.

گزارش اوپک همچنین نشان می‌دهد که هشت عضو اوپک‌پلاس در مجموع اهداف تولید خود را در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۷ میلیون بشکه در روز افزایش داده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی نفت. این تغییر سیاست با هدف بازپس‌گیری سهم بازار از تولیدکنندگان شیل آمریکا صورت گرفته است.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، در روزهای منتهی به ۱۹ مهر اعلام کرده بود که مسکو در حال افزایش تدریجی تولید خود مطابق با تصمیمات جمعی اوپک‌پلاس است.

در بخش دیگری از گزارش، اوپک از کاهش تولید نفت قزاقستان در سپتامبر خبر داده و اعلام کرده است که تولید این کشور با افت ۲۶ هزار بشکه‌ای به یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با این حال، رقم تولید قزاقستان همچنان بالاتر از سهمیه ۱.۵۵ میلیون بشکه‌ای تعیین‌شده برای این کشور است.

اوپک علت این مازاد تولید را افزایش برداشت از میدان عظیم تِنگیز به رهبری شرکت شورون عنوان کرده است؛ میدانی که سهم عمده‌ای در رشد عرضه نفت قزاقستان دارد و یکی از دلایل عقب‌ماندگی این کشور از توافق محدودسازی تولید اوپک‌پلاس محسوب می‌شود.