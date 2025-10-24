عاملی: مسئولان در اظهارات خود چنان صحبت کنند که دشمن مأیوس شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع ورزشکاران از جهت زمان، محتوا و تناسب با تحرکات اخیر دشمن شاهکار بود خصوصیات آن، این بود که حضرت آقا راوی عزت بودند نه ذلّت و تمام آثار جنگ روانی هفتههای اخیر دشمن را پنبه کردند. مخصوصاً اینکه ترامپ را مورد خطاب قرار دادند یعنی اسرائیل را عددی نمیدانند که با آن تخاطب داشته باشند.
وی افزود: تحلیلگران دنیا در خصوص این سخنرانی اظهارات شنیدنی داشتند.عدهای گفتند ایران از لاک دفاعی خارج شده و کاملاً استعداد هجوم دارد. عدهای گفتند از این سخنرانی معلوم میشود که ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه به طور خاص روی قدرت دفاعی خود کار کرده است. عدهای گفتند ایران از مرحله دفاع و صبر استراتژیک به مرحله مواجهه مستقیم با ایالات متحده و رژیم اشغالگر اسرائیلی وارد شده است.
امام جمعه اردبیل اضافه کرد: رهبر انقلاب با یک جمله نهایت حقارت را برای آمریکا درست کردند. آنجا که فرمودند شما چه کاره هستید که برای ما تصمیم بگیرید که آیا حق داریم توان هستهای داشته باشیم یا نداشته باشیم.
ترامپ هر وقت میخواهد علیه ایران صحبت کند نوعاً این جمله را دارد که ایران هم تروریست است هم از تروریسم حمایت میکند و ما با تروریسم میجنگیم و دنبال صلح هستیم حضرت آقا با یک سوال این تهمت را از اساس ویران کرد و آن اینکه آیا کشتن ۲۰ هزار طفل شیرخوار مبارزه با تروریسم است؟ آیا اینها به همراه ۵۰ هزار نفر دیگر از پدر و مادرانشان تروریست بودند؟ تروریست خود آمریکاست که جنگ و مرگ را در خاورمیانه منتشر میکند و الّا چرا در منطقه پایگاههای نظامی احداث کرده است؟
خطیب جمعه اردبیل افزود: این نوع سخنرانی قطعاً عامل مهم صیانت برای کشور عزیز ما ایران است و این درس بزرگی برای مسئولین نظام است که در اظهارات خود چنان حرف بزنند که دشمن مأیوس شود نه اینکه به گونهای صحبت بکنیم که دشمن علیه امنیت کشور امید پیدا بکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تظاهرات اخیر مردم آمریکا علیه رئیس جمهور این کشور گفت: تظاهراتی که این هفته علیه ترامپ در آمریکا برگزار شد. همه میگویند در تاریخ آمریکا بینظیر است آنها به نقض آزادیها و حقوق اساسی ملت آمریکا و نقض قانون اساسی توسط این شخص اعتراض داشتند> نکات مهمی از این اجتماع عظیم فهمیده میشود اول اینکه دموکراسی غربی قدرت بالا بردن نخبهها را ندارد و غرض از دموکراسی و مراجعه به رأی مردم دقیقاً همین مطلب است به عبارت دیگر دموکراسی به نحو غربی احتیاج به قیود دارد گذشته آمریکا نیز همین مطلب را ثابت کرده است شعار مردم نیز همین را میرساند که میگویند ما پادشاه نمیخواهیم یعنی دموکراسی، ما را به رژیم پادشاهی و استبداد فردی رسانده است.
وی ادامه داد: این مطلب را عکس العمل ترامپ کاملاً برهانی میکند. او فیلمی درست کرده تاج پادشاهی بر سر گذاشته و با هواپیما قاذورات را بر سر ملت خود میریزد! این بالاترین اهانت به یک ملت است و لذا سناتور آمریکایی اعلام کرد ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست. دموکراسی برای این نیست که فاسدترین فرد تولیت امور در یک کشور حساس مثل آمریکا را به دست بگیرد با این اهانت مشمئز کننده او تصویری بسیار مشمئز کننده از خود به جهانیان نشان داد و حالا ۲۰ رئیس کشور که در شرم الشیخ شرکت کردند باید از خجالت آب بشوند و چقدر خوب شد که ایران در آن اجلاسیه شرکت نکرد.
آیت الله عاملی گفت: جرأت و جسارت او علیه ملت خود مخصوصاً از اینجا نشأت میگیرد که میداند دیگر به رأی مردم احتیاج ندارد چون دور دوم ریاست جمهوری است و دیگر حق کاندیدا شدن ندارد. او درست مثل یک کودک آرزوی خود را در قالب فیلمهای کوتاه منتشر میکند. او فیلمی درست کرده که در آن مخالفین برجسته او در آمریکا در برابر او رکوع میکنند. اینکه در روایات آمده که در آخرالزمان کودکان به دنیا حکومت میکند در حال حاضر محقق شده است. حاصل اینکه این تظاهرات ثابت کرد باید سیستمی جدید برای بالا بردن نخبهها در نظام دموکراسی طراحی شود اگر این نکته عملیاتی شود قدم بسیار مبارکی در احیای کرامت انسانها و در تأمین صلح جهانی خواهد بود.
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