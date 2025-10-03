به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی، ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اظهار کرد: عده‌ای در جنگ روانی امروز با دشمن همراهی می‌کنند و با دامن زدن به نگرانی‌های روانی، درصد افزایش ثروت خود هستند و امنیت روانی مردم را نشانه رفته‌اند. در اصطلاح قرآن این‌ها هم اهل کنز هستند و هم مرجف، یعنی اینها به هم زننده امنیت جامعه بحساب می روند.

وی افزود: هر کس در خصوص اسنپ بک بزرگنمایی می‌کند، یا محتوای رسانه‌های دشمن در خصوص اسنپ بک را منتشر می‌کند و از این جهت به جنگ روانی دشمن کمک می‌کند و کسانی که در شرایط فعلی مشکلات کشور را چنان تصویر می‌کنند که انگار هیچ راه حلی وجود ندارد به احتمال قوی او درصدد مال‌اندوزی از طریق دمیدن به رشد حبابی دلار و طلاست.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در تبیین ابعاد فعال شدن مکانیسم ماشه خاطر نشان کرد: فعال کردن اسنپ بک از جهات عدیده غیرقانونی بود. اول از جهت اینکه آنها به هیچ تعهد خود عمل نکردند در یک معامله اگر یک طرف از عمل به تعهدات خود اجتناب کند معامله باطل است. دوم توافق برجام غیر قابل تجزیه است یعنی هیچ طرفی نمی‌تواند از آن خارج شود و الا به منزله خروج همه است. پس با خروج آمریکا و با پاره کردن توافق که ترامپ آن را انجام داد دیگر قراردادی نمانده است.

عاملی ادامه داد: سوم اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه منوط به گذراندن پروسه سیستم حل اختلاف است. آنها بدون فرایند ساز و کار حل اختلاف ماشه را فعال کردند و چهارم سوء استفاده آنها از شرایط پیش آمده است این خود عنوان مستقل برای جرم است.

امام جمعه اردبیل گفت: بر همین اساس نماینده چین در شورای امنیت در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه گفت که مشکل سه کشور اروپایی با ایران در موضوع مکانیسم ماشه فنی نبود، سیاسی بود. یعنی آنها سیاسی کاری کردند. او دنباله سخن را که توضیح سیاسی کاری است نیاورده است. ولی اگر دنباله آن گفته شود این است که سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه قصد انتقام‌گیری از ایران در شکست اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه را داشتند له شدن اسرائیل در این جنگ برای آنها خیلی سخت و جانسوز بود.

خطیب نماز جمعه اردبیل تصریح کرد: در این شکست آرزوی چرکین آنها بر باد شد. نخست وزیر نادان آلمان در اول جنگ از خوشحالی دست پاچه شد و گفت حمله اسرائیل به ایران آرزوی چرکین اروپا بود که اسرائیل از طرف ما آن را ا جرا کرد. این نهایت کینه‌ورزی با ایران است و ما به آنها می‌گوییم همچنان که اسرائیل در این جنگ شکست خورد، شما هم در تحریم شکست خواهید خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: آنها توجه نکردند که ایران کشوری پهناور با ۱۶ کشور همسایه و صادرات عظیم با این اقدامات زمین نمی خورد ایران از منبع صادرات فولاد و از منبع صادرات نفت و گاز و از منبع صادرات پتروشیمی و از منبع صادرات بخش خصوصی و از منبع صادرات خدمات مهندسی و از طریق صادرات سیمان، مس، آلومینیوم و با داشتن ۳۷ هزار واحد صنعتی فعال در ۱۴۶ شهرک صنعتی درآمد ارزی بسیار شایسته ای دارد. ایران تنها کشوری در دنیا است که سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سوبسید پرداخت می کند، همه اینها نشان می دهد که دست ایران بسته نیست.