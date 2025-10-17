عاملی: عدم حضور ایران در اجلاسیه شرم الشیخ مصداق بارز عزت مداری بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن استقبال از عدم حضور ایران در اجلاسیه شرم الشیخ اظهار کرد: این هفته در کشورهای عربی و اسلامی کاربران اینترنتی و فعالان فضای مجازی مدح عظیمی از ایران کردند به خاطر اینکه در اجلاسیه شرم الشیخ شرکت نکرد و مثل سایر کشورهای شرکت کننده مورد تحقیر ترامپ قرار نگرفت. از این جهت باید دستگاه دیپلماسی کشور را تحسین کرد و دستگاه دیپلماسی کشور از جهات عدیده کاری بسیار هوشمند و در شأن جمهوری اسلامی انجام داد توجه شود که اگر ایران مثل رؤسای سایر کشورهای شرکت کننده تحقیر می‌شد، رسانه‌های معاند طوفان به پا می‌کردند که جمهوری اسلامی کشور را در معرض تحقیر قرار داد در حالی که در تحقیر رؤسای کشورهای شرکت کننده یک کلمه حرف نزدند.

آیت الله عاملی گفت: ملت‌های روسایی که مورد اهانت ترامپ قرار گرفتند، این هفته ناله‌ها، انتقادها و اعتراض‌های شدیدی داشتند که چرا ذلیل و خوار شدیم مصری‌ها طوفان به پا کردند، که چرا رئیس جمهور مصر دست خود را جلو آورد تا با او دست بدهد. ولی او اعتناء نکرد و دست سیسی در هوا ماند! به ناموس یک رئیس جمهور مسلمان تکه پرانی کرد نخست وزیر بریتانیا را له کرد و...

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: عدم شرکت ایران مصداق بارز ترفَع و تنّره و عزت مداری بود و نقشه خطرناک شکستن ایران در عرصه بین المللی را نقش بر آب کرد و به هیبت ایران افزود. بی جا نیست که ترامپ در میان ملت‌های رؤسای شرکت کننده فقط از ایران تعریف کرد و گفت ملت ایران بسیار هوشمند است باید به او گفت به خاطر همین هوشمندی است که با آن همه فشار تحریم جنگ و در برابر قلدری، فزون‌خواهی و مطالبات نامشروع آمریکا و اروپا رکوع نکرده و داغ حسرت تسلیم در دل آنها گذاشته است.و وقتی از کلمه «تسلیم مطلق» درباره ایران صحبت کرد به جان تمام ایرانی‌های غیور آتش زد چون اهانت بزرگ بود اما او ملت ما را نشناخته بود همچنان که الان‌هم نشناخته و ما ان شاءلله خواهیم شناساند.

وی افزود: اجلاسیه شرم الشیخ یک قاب تصویر کامل از شخصیت روحی، روانی و فکری ترامپ و نوع استراتژی او در تعامل با کشورها بود. منیت در او موج می‌زند و به غیر از خودش هیچ اعتباری و حرمتی و احترامی قائل نیست و له کردن افراد دست او یک امر بسیار ساده است. چنین حالتی را در عربی «جنون عظمت» می‌گویند. برخلاف تلقی خیلی‌ها او فرد بی مبنی نیست او مبنی و استراتژی دارد استراتژی او در تحقیر دیگران و حمله به دیگران و کسب شهرت، تشخص و مشار بالبنان شدن از این طریق است.

عاملی بیان کرد: طبیعی است که برای چنین شخصی لزوم وفاء به عهد و پیمان یا وفای به وعد محور نیست محور فقط برجسته شدن او و تحقق منافع اوست. او به راحتی تعهدات خود را زیر پا می‌گذارد همچنان که برجام را زیر پا گذاشت با اینکه امضاء شورای امنیت زیر آن بود او دقیقاً به سبک فرعون که از طریق استخفاف حکومت می‌کرد عمل می‌کند «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» (پس او قومش را سبک مغز شمرد [و آنان را با وسوسه و اغواگری فریفت و خوارشان کرد] در نتیجه از او اطاعت کردند).