واکنش امام جمعه اردبیل به تهدید شکایت ترامپ از بی بی سی

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: اعتراف ترامپ به اینکه حمله اسرائیل به ایران با همکاری و دستور آمریکا بوده اعتراف بسیار سنگینی است. اولاً مسئولیت آور است و باید در محاکم بین‌المللی و در سازمان ملل مطرح و تمام خسارات اخذ شود. جای شکر است که وزارت خارجه تمام عیار به این موضوع حقوقی وارد شده است. ثانیاً این اعتراف در واقع افتخار برای کشتن ایرانیان و افتخار برای از بین بردن ایران است تازه این در زبان آنهاست به قول قرآن «وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ» یعنی کینه‌ای که در دلشان نسبت به شما دارند بزرگ‌تر از حرفی است که به زبان می‌آورند. این اعتراف او اهانت به کشور ما بود، دولتی که برای محو ملت ما و محو کشور ما اینگونه به دنیا افتخار می‌کند امید به او بستن یا پای مذاکره با او رفتن قطعاً بی فایده، ذلت و اضاعه فرصت است و مؤمن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.

وی افزود: او به حمله‌ای افتخار می‌کند که در آن حدود هزار نفر از ملت ما، بهترین دانشمندان و فرماندهان ما در آن حمله شهید شده‌اند و باید از این حمله عذرخواهی کند نه افتخار! بهترین عکس العمل در برابر این مجرم این است که کشور را از جهت قدرت و قوت به نقطه‌ای برسانیم که او مجبور به عذرخواهی شود نه اینکه به او التماس کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با اشاره به چالش‌های اخیر بی بی سی و ترامپ گفت: ترامپ به خاطر یک شبه تهمت از بی بی سی، عکس العمل شدید نشان داد، تهدید به شکایت کرد و یک میلیارد دلار غرامت طلب نمود و بر عذرخواهی ضرب العجل تعیین کرد و گفت باید مستند مزبور سریعاً از خروجی بی بی سی حذف شود او بخاطر یک شبه تهمت گفت این اتفاقی وحشتناک برای دموکراسی است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در نقد این اقدام او اظهار داشت: این اقدام ترامپ و سخنان او نشان داد که دنیا چگونه مبتلای به یک تبعیض وحشتناک شده است. رسانه‌های تحت امر آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا به طور مکرر تهمت‌ها و افتراهای صریح به افراد و گروه‌های غیرهمسوی با آمریکا می‌زنند در نظر ترامپ آنها ایرادی ندارد. اما اگر شبه تهمتی به رئیس جمهور آمریکا زده شود این ضربه وحشتناک به دموکراسی و مستلزم اخذ غرامت است. تهمت وحشتناک آن نیست که ترامپ می‌گوید تهمت وحشتناک این است که مقام اسبق آمریکا به ملت ایران زد و گفت در دی ان ای ایرانی‌ها شرارت خوابیده است، هنوز این تهمت وحشتناک از حافظه ملت ایران حذف نشده است. این تهمت رکیک‌ترین تهمت در تاریخ رؤسای جمهور آمریکاست چون از غیب خبر می‌دهد. آمریکا به کشور ما نیز تهمت زد و گفت ایران محور شرارت است و حالا بعد از حادثه غزه معلوم شد که چه کشور محور شرارت است.

وی اضافه کرد: قبلاً آنها به ایران تهمت حامی تروریسم، کشور سرکش و کشور عاصی زده‌اند باید به آنها گفت شیعه عاصی ترین گروه در طول تاریخ در برابر زمام داران خودسر است و بخاطر همین خصوصیت در هر دوره خون شیعه از شمشیرها چکیده است. به تعبیر شهرستانی در ملل و نحل «لا تزال السیوف تقطر دماءهم» و شیعه این را از کربلا و نهضت سیدالشهداء به ارث برده است. آنها فقط به ایران و ایرانی‌ها تهمت و افترا نزده‌اند بلکه کل دنیا را وحشی می‌دانند از یاد نبرده‌ایم که رئیس اتحادیه اروپا گفت: اروپا بهشت روی زمین است و اطراف ما جنگلی است که پر از حیوانات درنده است قبل از اینکه این حیوانات درنده به سراغ ما بیایند ما باید به سراغ آنها برویم!!! حال از ترامپ می‌پرسیم اگر یک شبه تهمت یک میلیارد دلار غرامت داشته باشد شما قطعاً با تهمت‌هایی که علیه ملت بزرگ ایران داشته‌اید هزاران میلیارد دلار به ما بدهکار هستید!

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اضافه کرد: کشورهای اسلامی یک به یک توسط قدرت اهریمنی حاکم بر دنیا به خرابه تبدیل می‌شود لیبی، فلسطین، غزه، یمن، عراق، سوریه، لبنان، اتیوپی و حالا سودان و امت تماشاگر است‌.

غرب صلیبی از اینکه در عالم اسلام قطب قدرت تشکیل شود و از اینکه خاورمیانه از سیطره آنها خارج شود به شدت نگران است اسرائیل نیز نیروی نیابتی و ژاندارم آنها در منطقه است راهکار فقط قوی شدن و بیداری ملت‌های مسلمان است.