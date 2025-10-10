امام جمعه اردبیل: ارتش اسرائیل به واسطه توافق با غزه خوار و ذلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل ضمن تاکید بر ضرورت صرف نظر کردن دولت برای ادغام سازمان امور عشایر اظهار کرد: دولت تصمیم به چابک سازی دولت گرفته است. این تصمیم اقدامی مبارک و ضروری است اما شامل سازمان‌ها و اداراتی است که در راه‌اندازی آنها مجلس قانون ندارد. با توجه به اینکه سازمان امور عشایر قانون از مجلس دارد، ادغام آن در سایر سازمان‌ها منع قانونی دارد و جز با ارائه طرح از دولت به مجلس مقدور نیست از این جهت دولت محترم از ادغام سازمان امور عشایر صرف نظر کند.

وی افزود: بارها گفته‌ایم که عشایر به عنوان قطب تولید و به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی کشور باید در برنامه‌ریزی‌ها در اولویت دولتمردان قرار بگیرد .کوتاهی در حق عشایر و قصور در رفع مشکلات آنها کشور را به ورطه وابستگی در اقلام حساس غذایی و عشایر را به طرف انقراض خواهد برد و یک قطب بزرگ تولیدات کشاورزی تعطیل خواهد شد. بعد از آن دولت مجبور به تامین ارز و واردات گوشت خواهد شد.

امام جمعه اردبیل گفت: اگر همان ارز را امروز برای تامین نهاده های دامی صرف کند قطعاً مشکل حل خواهدشد. تاخیر در تهیه نهاده های دامی مساوی با ذبح دام های مولد خواهد بود و این قطعاً یک فاجعه است. کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهاد در این خصوص مسئولیت سنگینی دارند.دولتمردان دقت کنند که عشایر کوچنده یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما ۳۴ درصد از دام سبک دست این عزیزان است و آنها از این طریق نقش اصلی را در تامین گوشت و لبنیات دارند.

نماینده ولی فقیه در استان با ارائه تحلیلی در خصوص توافق آتش بس دائمی در غزه تصریح کرد: آمریکا، اسرائیل و اروپا دو سال بر سر اهالی بی دفاع غزه بمب ریختند. این حجم از بمباران بی‌نظیر است. ولی نتیجه نگرفتند مجبور شدند جلوی آذوقه را بگیرند گرسنگی وحشتناک درست کردند، باز نتیجه نگرفتند، آب را بستند تشنگی بیداد کرد اما باز نتیجه نگرفتند و اهالی غزه تسلیم نشدند. نزدیک به صد هزار نفر را کشتند ولی باز به اهداف خود نرسیدند.آرزو داشتند از یک جای غزه اعتراض به حماس شروع شود ولی باز به هدف خود نرسیدند نه کوچاندن اهالی غزه محقق شد نه گروگان‌ها آزاد شدند و نه حماس از بین رفت و نه خلع سلاح شد.

وی اضافه کرد: این توافق کاشف از عجز ارتش اسرائیل است و لذا همه تحلیل گران می گویند ارتش اسرائیل با این توافق خوار و ذلیل شد.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: توجه شود فشار داخلی و خارجی علیه نتانیاهو و اسرائیل اخیراً به اوج رسید و او مجبور شد از ترامپ کمک بگیرد. توافق ترامپ قطعاً از سر ناچاری است این شکست بزرگ به نتانیاهو و ارتش اسرائیل است که دو سال به هر جنایت دست زدند .ولی به اهداف خود نرسیدند و آخر سر مجبور شدند از ترامپ کمک بگیرند. این توافق برای نجات اسرائیل است و به ظن قوی اسرائیل به تعهدات خود به طور کامل عمل نخواهد کرد. تندروهای اسرائیل مثل بن غفیر و سموتریش از حالا افسار را گاز می‌گیرند و مخالفت خود را با آتش بس اعلام می‌کنند و لذا دیشب در کابینه اسرائیل به این توافق رای منفی دادند.

عاملی بیان کرد: در هر حال این توافق به نفع اهالی غزه است یک دلیل آن این است که نتانیاهو دو سال با این توافق مخالفت کرد، چرا؟ چون می‌دانست به نفع فلسطین و به ضرر اسرائیل است هرگاه مقدمات مذاکره و تفاهم درست شد نتانیاهو با یک بهانه مذاکره را به هم زد همین نکته کافی است بدانیم که کدام طرف پیروز است الان در غزه تماماً خوشحالی است ولی صهیونیست‌ها آشفته و عصبانی هستند و فقط خانواده اسراء شادی می‌کنند.