به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد که «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر روز چهارشنبه به سرزمین های اشغالی «پیام قاطعی» از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتقل کرد.

این نشریه آمریکایی همچنین به نقل از یک منبع دیگر افزود: ناامیدی و نارضایتی در واشنگتن از حمله متقابل اسرائیل به غزه و تصویب الحاق کرانه باختری در کنست در حال افزایش است.

بر اساس گزارش پولیتیکو، سخنگوی کاخ سفید هم بدون اشاره به حمایت های همه جانبه واشنگتن از تل آویو در جنگ نسل کشی علیه غزه گفته است: طرح صلح رئیس جمهور ترامپ در حال ثمر دادن است و دولت برای اجرای آن با اسرائیل همکاری نزدیکی دارد. سفر مقام های آمریکایی به اسرائیل نشان دهنده تعهد ترامپ به حفظ صلح در منطقه است.

این تحولات در حالی است که یک منبع دیگر به پولیتیکو گفته که برخی مقام های ارشد آمریکایی به یک کشور عربی متحد آمریکا گفته اند که «اسرائیل از کنترل خارج شده است».