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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

صفری: امید، مهمترین سلاح در برابر جنگ نرم دشمن است

صفری: امید، مهمترین سلاح در برابر جنگ نرم دشمن است

اردبیل-امام جمعه لاهرود گفت: امید، مهمترین سلاح در برابر جنگ نرم دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن صفری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: آمریکا به یک مسئله بسیار حساس است و سعی می‌کند آن را حفظ کند. این مسئله، خصلت و خوی شیطانی است که حضرت امام خمینی (ره) هم لقب شیطان بزرگ را به آمریکا داده اند.

وی با بیان اینکه آمریکا ثابت کرده است که همیشه شیطان بوده و به هیچ قاعده، معاهده و قانون پایبند نبوده است، تصریح کرد: خصلت آمریکا، ناعدالتی، مکر و نیرنگ، ظلم و جنایت است و در ادبیات آمریکا، صداقت و پایبندی به عهد و قانون وجود ندارد.

امام جمعه لاهرود گفت: ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قبل از دوران ریاست جمهوری اعلام کرد که به مردم ایران احترام قائل هستم اما پس از ریاست جمهوری، تحریم حداکثری برای ملت ایران را اعمال و ۱۲ فرمان فشار اقتصادی را صادر کرد

حجت الاسلام صفری، ادبیات ترامپ را در خصوص مذاکره بسیار احمقانه و بی شرمانه دانست و افزود: آمریکا مکرر ثابت کرده است که به وعده خود عمل نمی‌کند و این بدعهدی آمریکا را تاریخ ثابت کرده است که نمونه آن بر جام بود

وی ادامه داد: آمریکا در حین مذاکره دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ما را ترور و به شهادت رساند و خصلت و خوی شیطانی و ذات آمریکا را نشان داد

امام جمعه لاهرود، روحیه استکبار ستیزی ملت و باور به ولایت و رهبری را راهکار موفقیت آمیز برون رفت از بحران و مشکلات دانست و گفت: اگر مسئولان دغدغه مند باشند همه مشکلات کشور حل می‌شود

حجت الاسلام صفری در ادامه بیان کرد: دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی، جلوه‌ای از تأکید ایشان بر اهمیت ظرفیت‌های بی‌نظیر جوانان ایرانی و جایگاه امیدآفرین ایران در عرصه جهانی بود.

وی با اشاره به اینکه ایشان در این دیدار با اشاره به شرایط پیچیده و جنگ روایت‌ها در عرصه رسانه‌ای جهانی، فرمودند؛ «دشمن به‌دنبال افسرده و ناامید کردن ملت ایران است»، ادامه داد: اما ملت ما با موفقیت‌های اخیر خود در رشته‌هایی مانند کشتی، والیبال و درخشش جوانان در المپیادهای علمی، نشان دادند که می‌توانند در قله‌های افتخار بایستند و افق‌های نوینی را برای کشور رقم بزنند.

امام جمعه لاهرود تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه ورزشکاران و نخبگان علمی کشور، تأکید کردند که این موفقیت‌ها در تاریخ ورزش و علم ایران بی‌سابقه است و از روحیه، اراده و ایمان عمیق جوانان برمی‌خیزد.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در ادامه، با اشاره به استعداد و توانمندی جوان ایرانی، فرمودند؛ «جوان ایرانی می‌تواند در قله قرار گیرد» و از آنان خواستند تا استعداد و توان خدادادی خود را در خدمت مردم و کشورشان به کار گیرند، افزود: جوانان توانمند ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف خوش درخشیدند که سبب افتخار کشور است.

گفتنی است، پایان بخش این آئین عبادی و سیاسی، قرائت دسته جمعی دعای سلامتی و تعجیل در فرج ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) و زیارت مرقد شریف امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) بود که نشانه‌ای از عشق، ایمان و دلدادگی مردم مؤمن منطقه به خاندان عصمت و طهارت (ع) است.

کد مطلب 6632766

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