امام جمعه لاهرود: مذاکره با آمریکا خسران محض است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در محل مصلای امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود با دعوت به رعایت تقوای الهی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند مذاکره با آمریکا، تحمیل است؛ آن‌ها مذاکره را برای منافع خود می‌خواهند و قصد دارند توان دفاعی و موشکی ما را محدود کنند.

وی با تاکید براینکه آمریکا می‌خواهد قدرت دفاعی ما را ضعیف کند تا نتوانیم از خود دفاع کنیم، تصریح کرد: این مذاکره تحمیلی، دیکته‌ای از سوی دشمن و خسران محض است و نباید پذیرفته شود.

امام جمعه لاهرود با تأکید بر اینکه پذیرش مذاکره تحمیلی، نشانه ضعف و تهدیدپذیری است، خاطرنشان کرد: ایران طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در برابر فشارهای خارجی تسلیم نشده و نخواهد شد.

حجت الاسلام صفری با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت غنی‌سازی هسته‌ای بیان کرد: ما هرگز به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم اما غنی‌سازی هسته‌ای در همه حوزه‌ها بویژه استفاده از آن در پزشکی، کشاورزی و تحقیق و پژوهش مؤثر است

وی وحدت ملی را سپر بازدارنده کشور برشمرد و گفت: اگر مردم، نهادها و مسئولان کنار هم باشند، توطئه‌های دشمن بی‌اثر خواهد شد؛ این وحدت باید راهبردی باشد.

حجت الاسلام صفری، وحدت و همدلی را سرمایه اجتماعی نظام خواند و تاکید کرد: اگر این اتحاد حفظ و تقویت شود تحریم‌ها و تبلیغات دشمن را ناکارآمد خواهد کرد؛ این وحدت باید تقویت شود.

امام جمعه لاهرود تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب راه حل مقابله با دشمن را قوی شدن در همه ابعاد دانستند؛ اگر ضعیف شویم، دشمنان به ما رحم نخواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: قوی شدن، چشم طمع دشمنان را کور می‌کند و مسیر ایستادگی را روشن می‌سازد

حجت الاسلام صفری در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله اظهار کرد: به روح این شهید والامقام، انسان تراز در حوزه راهبردی اسلام و همه شهدای مقاومت درود و سلام می‌فرستیم.

امام جمعه لاهرود گفت: هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع نورانی و شهدای گران‌قدر دفاع ۱۲ روزه اخیر ادای احترام می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد: باید به مسائل پرورشی، تربیتی و معرفتی توجه بیشتری شود. اگر کسی علم داشته باشد، اما رشد معرفتی نداشته باشد، نمی‌تواند مفید برای جامعه باشد؛ باید تربیت انسانی را در کنار آموزش علمی تقویت کنیم.