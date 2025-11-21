صفری: فرهنگ بسیجی مبتنی بر ارزش های ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود برگزار شد، ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی، با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج، یادآور مجاهدت‌های مخلصانه مردان و زنانی است که با روحیه‌ای الهی، انقلابی و خدمتگزار، همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها و همراه مردم در عرصه‌های مختلف بوده‌اند.

وی تصریح کرد: بسیج، مظهر اخلاص، ایثار و عمل جهادی است؛ مجموعه‌ای همیشه آماده که در سخت‌ترین لحظات کشور، از دفاع مقدس گرفته تا عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و خدمت‌رسانی، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و ملت اثبات کرده است.

امام جمعه لاهرود با بیان اینکه بسیج یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) در راستای تحقق اهداف درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: این شجره طیبه مجموعه باشکوهی از یگانگی، همدلی و همصدایی است که جامعه را به سمت ارزش‌های والای اسلامی رهنمون می‌کند.

حجت الاسلام صفری با بیان اینکه فرهنگ بسیجی، مبتنی بر ارزش‌های ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی در راه حق و شهادت طلبی است، تاکید کرد: بسیجی بودن، بسیجی ماندن و به فیض شهادت رسیدن در این مسیر، افتخاری بس بزرگ بوده و همه ما وظیفه داریم تا با ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل بسیج در راستای گسترش و تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی، مسیر اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی را هموار کنیم.

وی در ادامه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بیان کرد: ایشان نماد جاویدان طهارت و صداقت بوده که با گذر زمان و پیچیدگی‌های تاریخی، به منزلتی والا و معرفتی بی‌نظیر دست یافته است.

خطیب نماز جمعه لاهرود با بیان اینکه حضرت زهرا (س)، محور اهل بیت معصومین و خزانه معرفت الهی است، افزود: ایشان فراتر از آن است که مدح و ستایشش در لغات بگنجد؛ حتی بهترین جملات توان توصیف شرف و عظمت این بانوی بزرگوار را ندارند.

حجت الاسلام صفری با بیان اینکه حضرت فاطمه (س)، پرچمدار حمایت از ولایت حق در سراسر جهان بود و ثابت کرد که بزرگترین ولی‌شناس هستی است، خاطرنشان کرد: امروز، زنان ایران اسلامی، با الگوبرداری از فاطمه (س) و آموزه‌های ارزشمندش، در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری، نقشی برجسته و تأثیرگذار ایفا می‌کنند و الگویی آرمانی از زن‌بودن و افتخار به این موهبت الهی به جهانیان ارائه داده‌اند.

وی ادامه داد: نقش مادران شهدا و جانبازان و همچنین زنان رزمنده در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بی‌بدیل بوده است. این تجلی فاطمی، درخششی از عظمت و ارزش‌های اسلامی را در صحنه تاریخ به نمایش می‌گذارد.

خطیب نماز جمعه لاهرود در خاتمه بیان کرد: همزمانی ایام فاطمیه با هفته بسیج، گواهی بر اتحاد عمیق ایمان و عمل است؛ صدای صلابت و سمبل صبوری، مظهر اقتدار و جلوه وحدت مقدس که افراد یک ملت را در راه حقیقت و عدالت، همگرا ساخته است.