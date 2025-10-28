داورنیا: تحقق شهر سالم نیازمند تعامل علوم پزشکی و شهرداری اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک با شهردار اردبیل که با هدف ارتقای سلامت عمومی و تحقق طرح «شهر سالم» برگزار شد؛ اظهار کرد: افزایش تعاملات بین بخشی در راستای تأمین سلامت جامعه و توسعه پایدار شهری است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان محور توسعه پایدار شهری است؛ افزود: زمینه‌های متعددی برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های محیط زیست، مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز، ترویج ورزش‌های همگانی و فرهنگ‌سازی سبک زندگی سالم مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تشریح اقدامات دانشگاه در حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش، از تشکیل کارگروه مشترک دانشگاه و شهرداری خبر داد و گفت: توسعه متناسب خدمات سلامت با رشد جمعیت شهری نیازمند همکاری نزدیک با شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

محمود صفری، شهردار اردبیل نیز بر اهمیت سلامت عمومی در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: سلامت شهروندان رسالت مشترک شهرداری و دانشگاه است و مجموعه شهرداری آمادگی دارد برای پیشبرد پروژه‌های دانشگاهی و تسریع در اجرای طرح‌های سلامت‌محور همکاری‌های لازم را انجام دهد.