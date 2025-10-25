داود یزدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته دوم لیگ برتر والیبال خراسان شمالی، یادواره سه هزار شهید خراسان شمالی در سالنهای خلیج فارس آشخانه و شهید پوررضای شیروان برگزار شد.
دبیر هیأت والیبال خراسان شمالی بیان کرد: در سالن خلیج فارس، تیم آکادمی حاجیپور فاروج با نتیجه دو بر صفر داروخانه دکتر پیامی شیروان را شکست داد و تیم اتو الماس بجنورد نیز با همین نتیجه بر لوازم خانگی بهمدی آشخانه غلبه کرد.
وی تصریح کرد: در سالن شهید پوررضای شیروان، تیم سورنا سنگ جوین در دیداری نزدیک دو بر یک لولهگستر اسفراین را مغلوب کرد. همچنین صنایع غذایی رواکام بجنورد با نتیجه دو بر صفر رخش کلاله را شکست داد و تیم هیأت والیبال شیروان نیز با همین نتیجه از سد آکادمی هدف قوچان گذشت.
یزدانی در پایان گفت: رقابتهای لیگ برتر والیبال خراسان شمالی با هدف ارتقای سطح فنی بازیکنان و توسعه والیبال در شهرستانها ادامه دارد.
نظر شما