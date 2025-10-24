به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب، مدیر عامل ساتبا گفت: به متقاضیان نیروگاه‌های پشت‌بامی با ظرفیت ۵ کیلووات تا سقف ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه متقاضیان باید ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه احداث نیروگاه را خودشان تأمین کنند، افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها متقاضیان نیز درخواست افزایش سقف وام را دارند که در تلاش هستیم بانک‌ها تسهیل‌گری بیشتری داشته باشند.

وی اظهار کرد: اکنون در حال رایزنی هستیم تا بانک‌ها وثیقه کمتری از متقاضی دریافت کنند تا کار تسهیل شود.