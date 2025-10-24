  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان نیروگاه پشت‌بامی

پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان نیروگاه پشت‌بامی

مدیر عامل ساتبا گفت: به متقاضیان نیروگاه‌های پشت‌بامی با ظرفیت ۵ کیلووات تا سقف ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب، مدیر عامل ساتبا گفت: به متقاضیان نیروگاه‌های پشت‌بامی با ظرفیت ۵ کیلووات تا سقف ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه متقاضیان باید ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه احداث نیروگاه را خودشان تأمین کنند، افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها متقاضیان نیز درخواست افزایش سقف وام را دارند که در تلاش هستیم بانک‌ها تسهیل‌گری بیشتری داشته باشند.

وی اظهار کرد: اکنون در حال رایزنی هستیم تا بانک‌ها وثیقه کمتری از متقاضی دریافت کنند تا کار تسهیل شود.

کد مطلب 6632809
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      تسهیلات ؟؟؟؟
    • ناشناس IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      نیروگاه پشت بامی یعنی پنل خورشیدی پشت بام به اندازه نیروگاه برق برای سلامتی انسان مضر هست ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها