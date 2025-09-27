به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، بلامانع بودن استفاده از اینورترهای هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی و مدل‌های سرمایه گذاری متقاضیان در این عرصه پس از تایید ساتبا، از سوی مدیرعامل شرکت توانیر به شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع برق کشور ابلاغ و مقررشد ضمن اصلاح مدل‌های مختلف قرارداد خرید یا عرضه انرژی برق خورشیدی در بورس سبز، نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده و نهایت همکاری با مشترکان متقاضی احداث نیروگاه‌های خورشیدی دراین خصوص اقدام شود.

گفتنی است با پیگیری شرکت توانیر و اعلام ساتبا مبنی بر بلامانع بودن استفاده از این تجهیز و ابلاغ مدل سرمایه گذاری، متقاضیان و سرمایه گذاران از این پس می‌توانند در چارچوب الگوهای سرمایه گذاری شامل قرارداد عرضه برق در تابلوی برق سبز، قرارداد خود تامین برق برای صنایع کوچک و متوسط همچنین قرارداد خرید تضمینی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، با نصب اینورترهای هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی، در مواقع قطع برق روی فیدر مصرف کننده، نسبت به تامین انرژی مصارف داخلی اقدام کنند.

براین اساس متقاضیان در صورت استفاده از این نوع اینورترها می‌توانند با حذف اعمال بهای خاموشی در قراردادهای سرمایه گذاری، برق سبز تولیدی خود را به ساتبا یا تابلوی برق سبز عرضه و به فروش برسانند.

بنابراعلام توانیر تا پیش از این، نیروگاه‌های خورشیدی بامی در زمان قطع برق شبکه از مدار خارج شده و برق تولیدی این نیروگاه‌ها تا زمان وصل شبکه قابل استفاده نبود که این مشکل با نصب اینورترهای هیبریدی برطرف می‌شود و در زمان قطع برق شبکه، انرژی تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به عنوان برق پشتیبان، قسمتی از مصارف ضروری ساختمان از قبیل دربهای برقی، روشنایی راهروها و غیره را تامین کند.