۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان پیک وارد مدار می شود

محمد دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجری طرح ملی سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی در شهرستان شاهرود بهزودی به شبکه سراسری متصل میشود، گفت: عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی چهل دختر در شهرستان شاهرود تنها طی ۲.۵ ماه به مرحله پایانی رسیده و بهزودی به شبکه سراسری متصل میشود.
وی ادامه داد: عملیات نصب پنلها و عملیات الکتریکال خورشیدی این نیروگاه به پایان رسیده و در صورت رسیدن و نصب پستهای کامپکت در هفته پیشرو، زمینه برای اتصال آن به شبکه برق سراسری مهیا خواهد شد.
دوست محمدی اضافه کرد: این پروژه از ابتدای خردادماه امسال آغاز شده و با توجه به زمان بسیار کوتاه اجرای آن، در زمره سریعترین پروژههای احداث نیروگاه خورشیدی کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ساخت یک نیروگاه ۳ مگاواتی بسته به شرایط ساختگاه حدود ۲۵ تا ۴۵ روز به زمان نیاز دارد، ادامه داد: فرایند احداث یک نیروگاه خورشیدی شامل بخشهایی نظیر مطالعات فنی، دریافت مجوزهایی همچون تخصیص زمین، تجهیز کارگاه، عملیات پایهکوبی، نصب استراکچر، نصب پنلها، حفر کانالهای کابل، انجام عملیات الکتریکال و در نهایت تست، راهاندازی و اتصال به شبکه میشود.
به گفته وی، ساخت این نیروگاه، اجرای آن در شرایط دشوار و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی انجام شد که با وجود شرایط دشوار مراحل ساخت بدون وقفه ادامه یافت.
مجری طرح ملی ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی، خاطر نشان کرد: تا پایان مردادماه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان سمنان در مجموع ۲۷ مگاوات افزایش پیدا میکند.
دوست محمدی در خاتمه یادآور شد: سه هزار مگاوات نیروگاههای ۳ مگاواتی در حدود یک هزار نقطه در سراسر کشور در حال اجرا هستند و بر اساس اقداماتی که در دست انجام است، تلاش میکنیم ۶۰۰ مگاوات از ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاههای ۳ مگاواتی را در مدت پیک و تابستان امسال وارد مدار کنیم.
