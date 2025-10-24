به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا گفت: من و همسرم و پسرانم در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتیم، اما من حتی یک قدم عقب نشینی نخواهم کرد و هرگز تسلیم نمیشوم.
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وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که تحریمهایی علیه «گوستاوو پترو» اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری افزود که تحریمها علیه رئیس جمهور کلمبیا و اعضای خانوادهاش، تمام داراییها و حقوق مالکیت آنها را در آمریکا مسدود میکند.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گذشته با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا یک رهبر غیرقانونی مواد مخدر است که به شدت تولید گسترده مواد مخدر را در مزارع بزرگ و کوچک در سراسر کلمبیا تشویق میکند.
رئیس جمهور آمریکا که برای دخالت نظامی آشکار در کارائیب همین بهانه را برای ونزوئلا نیز پیشتر مطرح کرده است، مدعی شد: این به بزرگترین کسب و کار در کلمبیا تبدیل شده است و پترو هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نمیدهد، با وجود پرداختها و یارانههای گسترده از سوی ایالات متحده که چیزی جز یک کلاهبرداری بلندمدت از آمریکا نیست. از امروز، این پرداختها یا هر شکل دیگری از پرداخت یا یارانه به کلمبیا دیگر انجام نخواهد شد.
* مینا یاری قره شیران
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