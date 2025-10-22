  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

اعلام حمایت ونزوئلا از کلمبیا در برابر آمریکا

در پی ادعای ترامپ علیه رئیس جمهور کلمبیا، وزیر دفاع ونزوئلا بر حمایت از این کشور در برابر واشنگتن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که این کشور آماده حمایت از کلمبیا در برابر فشارهای روز افزون آمریکا است.

وی افزود که کلمبیا باید بداند از سوی نیروهای ونزوئلا حمایت می‌شود و این نیروها در مناطق مرزی برای مقابله با هر گونه تهدیدی علیه امنیت ۲ کشور مستقر شده‌اند. ترامپ تنها به رئیس جمهور کلمبیا اهانت نکرده بلکه به تمام ملت این کشور توهین کرده است. هر کشور و شخصی که زیر پرچم امپریالیستی آمریکا نباشد در معرض خطر و اتهام قرار می‌گیرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا یک تاجر غیرقانونی مواد مخدر است که به شدت تولید گسترده مواد مخدر را در مزارع بزرگ و کوچک در سراسر کلمبیا تشویق می‌کند.

