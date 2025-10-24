ونزوئلا: تحریم «پترو» از سوی آمریکا غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه ونزوئلا تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا علیه «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه ونزوئلا تاکید کرد که اقدامات آمریکا علیه رئیس جمهور کلمبیا غیرقانونی و نامشروع بوده و ماهیتی نو استعماری دارد.
این وزارتخانه تاکید کرد که اقدامات آمریکا با هدف مجرم جلوه دادن «گوستاوو پترو» به منظور بیثبات کردن بیشتر کلمبیا انجام میشود.
وزارت خزانه داری آمریکا ساعاتی اعلام کرد که تحریمهایی علیه «گوستاوو پترو» اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری افزود که تحریمها علیه رئیس جمهور کلمبیا و اعضای خانوادهاش، تمام داراییها و حقوق مالکیت آنها را در آمریکا مسدود میکند.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گذشته با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا یک رهبر غیرقانونی مواد مخدر است که به شدت تولید گسترده مواد مخدر را در مزارع بزرگ و کوچک در سراسر کلمبیا تشویق میکند.
رئیس جمهور آمریکا که برای دخالت نظامی آشکار در کارائیب همین بهانه را برای ونزوئلا نیز پیشتر مطرح کرده است، مدعی شد: این به بزرگترین کسب و کار در کلمبیا تبدیل شده است و پترو هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نمیدهد، با وجود پرداختها و یارانههای گسترده از سوی ایالات متحده که چیزی جز یک کلاهبرداری بلندمدت از آمریکا نیست. از امروز، این پرداختها یا هر شکل دیگری از پرداخت یا یارانه به کلمبیا دیگر انجام نخواهد شد.
