به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر نکویی، عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی برای مدیریت بهینه منابع طبیعی استان، گفت: در 6ماهه نخست امسال، ۴۹ پرونده مربوط به تخصیص اراضی ملی و دولتی بررسی و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۲۳ پرونده با مساحت ۳۷۰ هکتار به تخصیص قطعی رسیدهاند. این واگذاریها با هدف حمایت از طرحهای تولیدی، خدماتی و توسعه انرژیهای نو، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان از تعیین تکلیف ۴۹ پرونده تخصیص اراضی در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: ۲۳ فقره با ۳۷۰ هکتار برای طرحهای تولیدی و انرژیهای پاک واگذار شده است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این واگذاریها، توسعه انرژیهای پاک بوده است بهگونهای که از مجموع تخصیصها، ۱۸ فقره با مساحت ۱۴۰ هکتار برای احداث مزارع خورشیدی اختصاص یافته است. این اقدام گامی در راستای تأمین انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست محسوب میشود.
نکویی اظهار کرد: در بخش کشاورزی نیز طی این مدت، سه پرونده برای فعالیتهای دام، طیور و شیلات به تصویب رسیده که نقش مؤثری در ارتقای امنیت غذایی و اشتغالزایی دارد. همچنین، در حوزه غیرکشاورزی، دو فقره با مجموع مساحت سه هکتار به متقاضیان واگذار شده است.
وی همچنین از اجرای طرحهای موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال، دو طرح با مجموع مساحت ۱۹.۵۷ هکتار در این زمینه به اجرا درآمده که هدف آنها ارتقای بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی است.
وی یادآور شد: در چارچوب ماده ۴ قانون ساماندهی نیز ۱۱ فقره با مجموع مساحت ۱۱۲ هکتار به متقاضیان واگذار شده که بخش قابل توجهی از آنها به ایجاد زیرساختها و تأمین نیازهای عمومی روستاهای استان اختصاص دارد.
نکویی خاطرنشان کرد: تمام این اقدامات با هدف استفاده بهینه از اراضی ملی، حمایت از توسعه پایدار و فراهم کردن بستر قانونی برای جذب سرمایهگذاری در استان گلستان انجام شده است.
نظر شما