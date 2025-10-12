به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی از سازگاری بالای دانه روغنی گلرنگ با شرایط اقلیمی مناطق دیم کشور خبر داد و گفت: این گیاه بومی ایران است و میتواند در مناطق خشک و نیمهخشک به خوبی رشد کند.
خوشنود علیزاده در برنامه «مجله رادیویی کشاورزی» افزود: قسمت اعظم کشور در مناطق خشک و نیمهخشک واقع شده و به همین دلیل، شناسایی و توسعه کشت دانههای روغنی سازگار با شرایط دیم از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی اظهار کرد: برخی از دانههای روغنی در شرایط دیم قابل کشت نیستند، اما گونههایی مانند گلرنگ میتوانند نقش مؤثری در تأمین بخشی از روغن مورد نیاز کشور از طریق کشت در اراضی دیم ایفا کنند.
علیزاده با اشاره به درصد بالای روغن در دانه گلرنگ تصریح کرد: ارقام جدیدتر این گیاه دارای میزان روغن قابل توجهی هستند و قابلیت کشت در مناطق دیم معتدل و سرد کشور را دارند.
به گفته وی، گلرنگ در مناطقی مانند کرمانشاه، لرستان و فارس میتواند بهصورت پاییزه و همزمان با گندم کشت شود.
این کارشناس کشاورزی در ادامه با اشاره به وضعیت کشت کلزا در کشور گفت: کلزا از مهمترین دانههای روغنی است اما تنها در مناطق دیم گرمسیر کشور قابلیت کشت دارد.
علیزاده توضیح داد: گیاه کلزا در مناطق معتدل و سرد، توان تحمل سرمای شدید را ندارد و در نتیجه، نمیتواند در شرایط دیم این مناطق رشد مناسبی داشته باشد. وی افزود: این گیاه تنها در استانهای گرمسیر مانند خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بخشهایی از گلستان قابل کشت است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی یادآور شد: با توجه به اینکه بخش اعظم اراضی دیم کشور در مناطق معتدل و سرد قرار دارند، باید تمرکز برنامههای توسعه کشت دانههای روغنی بر گیاهانی چون گلرنگ باشد که سازگاری بالاتری با این اقلیم دارند.
نظر شما