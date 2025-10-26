به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، استان گلستان میزبان مرحله جدید تمرینات آماده سازی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ناشنوایان است. این اردو از امروز (یکشنبه ۴ آبان) آغاز شده و تا ۱۲ آبان ادامه خواهد داشت.

به همین منظور حسام الدین خیر اندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی (تیم ب) که تا ۲۸ مهر در قشم پیگیر تمرینات شأن بودند، روز گذشته (شنبه ۳ آبان) در محل اردوی خود در استان گلستان مستقر شدند تا از امروز تمرینات شأن را زیر نظر فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری هرمزی (مربی) پیگیری کنند.

دردی محمدکمی و بهنام بگجانی هم به عنوان بدنساز و سرپرست کنار آنها حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.