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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

ملی‌پوشان والیبال ساحلی ناشنوایان از قشم به گلستان رفتند

ملی‌پوشان والیبال ساحلی ناشنوایان از قشم به گلستان رفتند

ملی‌پوشان المپیکی والیبال ساحلی ناشنوایان که مرحله گذشته تمرینات آماده سازی شأن را در منطقه آزاد قشم برگزار کردند دور جدید اردوی خود را در استان گلستان پیگیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، استان گلستان میزبان مرحله جدید تمرینات آماده سازی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ناشنوایان است. این اردو از امروز (یکشنبه ۴ آبان) آغاز شده و تا ۱۲ آبان ادامه خواهد داشت.

به همین منظور حسام الدین خیر اندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی (تیم ب) که تا ۲۸ مهر در قشم پیگیر تمرینات شأن بودند، روز گذشته (شنبه ۳ آبان) در محل اردوی خود در استان گلستان مستقر شدند تا از امروز تمرینات شأن را زیر نظر فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری هرمزی (مربی) پیگیری کنند.

دردی محمدکمی و بهنام بگجانی هم به عنوان بدنساز و سرپرست کنار آنها حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6634783
فریبا جلیل خانی

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