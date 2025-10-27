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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

دختران المپیکی کاراته ناشنوایان به اردو فراخوانده شدند

دختران المپیکی کاراته ناشنوایان به اردو فراخوانده شدند

سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا قصد دارد هجدهمین اردوی آماده سازی تیمش برای شرکت در المپیک را تشکیل دهد، به همین منظور شاگردانش را فراخواند تا امروز در محل اردو مستقر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، طبق برنامه اعلام شده از سوی فرحناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا، ورزشکاران این تیم امروز (دوشنبه ۵ آبان) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون می‌شوند تا از فردا (سه شنبه ۶ آبان) تمرینات شأن را از سر بگیرند.

این هجدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا است که تا ۹ آبان پیگیری خواهد شد. در این اردو همچون همیشه شادی جعفری زاده در کنار فرحناز ارباب تمرینات دختران ملی پوش کاراته را زیر نظر دارد.

اردونشینان تیم ملی کاراته دختران ناشنوا به این شرح هستند:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)
* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)
* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)
* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا

*مهناز حسن زاده
* مژده مردانی
* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت‌های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6635699
فریبا جلیل خانی

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